EMIR KUSTURICA PRED KUSTENDORF: Živimo u opštosti! Naša scena je opterećena prigodnim filmskim događajima! Festivali postaju šoping molovi koji prodaju i živo i mrtvo meso!

Dvanaesti Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf biće održan od 11. do 16. januara u Drvengradu, na Mokroj Gori. Mladi filmski stvaraoci autorskog filma biće u fokusu kao i svake godine, a tradicionalno biće u društvu i na radionicama uz svetske velikane. Na Drvengrad će sleteti na rodost svih, a posebno pripadanica ženskog pola - čuveni glumac Met Dilon.

On će održati radionicu nakon projekcije filma "Dragstor kauboj" Gasa van Santa iz 1989. godine u kojem je tumačio glavnu ulogu.

"Na radost žena stiže Met Dilon. Ali moram da napomenem da dovodi i devojku", našalio se osnivač festivala Emir Kusturica. On je kazao da svetske zvezde vole da dođu na Mećavnik i da se uvek dobro provedu.

foto: Profimedia

"Kada ih pozovem prvo pitaju gde. Znate, u ovom svetu sve je u kreditima, duhovnim, prijateljskim, a činjenica da dođu takve zvezde je jedna vrsta kredita i uzajamnog poštovanja. Na kraju su svi srećni i svi nas preporučuju, zato što je Mećavnik izlet iz jednog sveta, kulturološki azil koji sakuplja ljude po slobodnom izboru", kaže Kusturica i dodaje:



"Problem je u tome što veliki festivali postaju tržišni centri koji će jednog dana biti šoping molovi jer će se prodavati živo i mrtvo meso, što oni sad i rade. Na Mećavniku je zadržan jedan donkihotovski idealizam kada je u pitanju film, gde se ljudi jednostavno raduju. Kada pogleda dobar film čovek je radostan, a izabrati dobar od 713 prijavljenih nije lako", kazao je profesor.

foto: Marina Lopičić

On je istakao da su festivali sigurna kuća filmovima.

"Naša scena je opterećena prigodnim filmskim događajima koji nemaju svoju autorsku disciplinu jer takva nije podstaknuta da bi autori obrađivali socijalne i egzistencijane aspekte koje su nekad filmovi imali. Mi biramo takve filmove i oni postoje, ali je pitanje opstanka. Šta će sa filmom biti to niko ne zna. Zato negujemo mlade autore koji veruju u to da neće morati sve da snimaju samo kao reklame i ono što nameće mejnstrim, već da imaju slobodno uverenje".



Na otvaranju festivala biće prikazan film Emira Kusturice "Pepe, jedan uzvišeni život", dokumentarac posvećan Hozeu Muhiki, koji zbog godina verovatno neće moći da prisustvuje.

foto: Rojters

"U jednom trenutku sam osetio da je žrtva koju sam filmu davao bila preko svake mere izražena i shvatio sam kako je zapravo pravljenje filma ustvari jedno dranje kože. Stvarati film je veliki napor i ta čuda, strepnje i sve kroz šta prolazite su me navele da se okrenem muzici međutim shvatio sam da se moram vratiti filmu i ovom festivalu. Magija Kustendorfa je u ambijantu. Film nije prigodna tvorevina. Oduvek su postajali crni talasi, ali sada živimo u opštosti u kojoj poneko izviri stidljivo i mahne zastavom i brzo nestane.

Kusturica ističe da je današnji film je bazično vezan za današnju problematiku i da studenti i treba na tome da rade.

foto: Marina Lopičić

"Čudim se kako niko mlad nije uzeo da osvetli babu koja je ubila investitora. Ona bi se divno uklopila u jednu novu verziju Dostojevskog gde baba više nije žrtva već je ta koja ubija. Današnje vreme je prepuno motiva. Svaki tabloid svaki dan izbaci ludačku priču koju se čudim da niko nije snimio. Onog dana kada jedan od njih tako nešto uredi i kada uvede novi parametar i visinu u srpski film, onda će duboko da zareže pod kožu čoveka, građanina koji živi u Srbiji", zaključuje reditelj.

Ministarstvo kulture pomoglo je Kustendorfu ove godine sa 25 miliona dinara, a ministar Vladan Vukosavljević istakao je važnost ovog festivala, koji je nazvao tektonskim događajem za kulturu i ceo svet.

foto: Marina Lopičić

"Prošle godine sam Kusturicu uporedio s hajdukom Stojanom, ove godine bih ga uporedio sa Asteriksom i Obeliksom i malim galskim selom koje se bori protiv velikih i jakih Rimljana koji u ovom slučaju predstavljaju Holivud i komercijalnu industriju filma. Njihov čarobni napitak je to vrelo istinske kulture i umetnosti", rekao je ministar.

