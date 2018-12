FRONTMEN GOBLINA OTKRIVA: Major Helena cepala je karte na našim koncertima, a zvali smo je Rubiroza

Pevač grupe Goblini Branko Golubović Golub nedavno je objavio autobiografsku knjigu "Izgužvane misli".



Bez dlake na jeziku, on piše o tome kako je mali pank bend iz provincije uspeo da napravi ozbiljnu karijeru tokom teških devedesetih, ali i da je njihov najveći fan bila major Vojske Srbije Helena Vuković, koja je postala poznata kada je 2015. promenila pol i postala žena.



- Na svirku smo stigli iz Šapca, pojačani Petrom, a iz Subotice su nam se pridružili i neki od Leovih prijatelja i prijateljica. Među njima je bio lik koji je u to vreme radio u vojsci kao poručnik. Brzo smo se sprijateljili jer se svojim ludilom savršeno uklapao u ekipu, a slušao je istu muziku kao mi. Poručnik panker Vuković ili Rubiroza, kako smo ga zvali, postaće jedan od standardnih članova ekipe koja će pratiti Gobline po svirkama, naročito onim u Vojvodini - piše Golub.

foto: Privatna Arhiva



Frontmen benda otkrio je da ih je Helena pratila na turneji kao stalni član ekipe.

- Rubiroza je najčešće pomagao na ulazu u klubove cepajući karte il nadgledajući prodaju karata. Na kraju koncerta uvek bi bio na raspolaganju za nošenje opreme. Zamislite samo čoveka koji je sve to radio i posle svega stigao do čina majora. A zamislite sad i to da je on danas Helena Vuković, to jest major Helena, jedna od najpoznatijih transaktivistkinja Srbije pa i šire. Dok sam pisao knjigu, ona je napravila i verovatno najbitniji korak u životu. Jebiga, izgubili smo druga, ali smo dobili drugaricu, i to s kakvim mudima - piše Branko.

foto: Privatna Arhiva



Helena Vuković kaže za Kurir da još uvek nije pročitala autobiografiju pevača Goblina.



- Jedva čekam da je pogledam. Goblini su meni posvetili i koncert 2015. godine na Bir gardenu. On je prekinuo nastup i rekao da ga posvećuje meni kao najhrabrijoj ženi u Srbiji. Mi se poznajemo više od 20 godina i prijatelji smo, Leo je svirao u bendu, bio je moj prvi komšija. Trebao im je neko od poverenja da prodaje karte i zajedno smo obišli sva mesta u Vojvodini - s osmehom se priseća Helena.

foto: Marina Lopičić



Ona kaže da ni danas ne propušta njihove koncerte, a ima tu privilegiju da se druži s njima u garderobi pre i nakon svirki.



- Danas je vreme di-džejeva više nego rok bendova. Meni je ceo život srce u panku - zaključuje Helena.

Kurir/ Lj. Radanov, foto: Nemanja Pančić, privatna arhiva i Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir