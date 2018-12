ANDRIJA KUZMANOVIĆ PROGOVORIO O RASKIDU: Bilo je teško, ali ko mene šta pita!

Andriju Kuzmanovića publika je zavolela još kada je tumačio lik Jakše u "Montevideu". Ta ljubav dalje je rasla u "Senkama nad Balkanom", preko "Sumnjivog lica" pa sve do serije "Jutro će promeniti sve", gde je briljirao u ulozi Ljube. Glumac priznaje da je zadovoljna kako je njegov lik prihvaćen.

"Drago mi je da se obistinilo ono što sam mislio za ovaj projekat, a to je da će biti gledan. Imamo zahtevnu publiku i nije joj lako udovoljiti, to me je još davno naučio Dragan Bjelogrlić. Drago mi je da je serija naišla na ovacije kod publike i nadam se da će jutro zaista promeniti sve".

U seriji, Ljuba ima dete sa zauzetom devojkom koja ima drugog izabranika. Za razliku od njega, Andrija se trudi da sa bivšim ljubavima održava korektan odnos.

"Apsolutno. Uvek sam, barem ono što je do mene, gledao da s bivšim partnerima ostanem u ljudskim i okej odnosima. Smatram da bi mogao da nastaviš dalje, moraš da rešiš stvari iz prošlosti, ali život te svaki dan iznenadi i svaka veza je priča za sebe. Svi smo pre svega ljudi i ako vidiš da ne ide dalje, staviš tačku i nastaviš ma koliko ti bilo teško. I meni je posle nekih rastanaka i prekida bilo teško, ali ko me pitao, dignem glavu i nastavim dalje. Umijem se ujutru i krenem u novi dan. Moramo da naučimo kako sebi opraštamo, da oprostimo i drugima, a ne da budemo samoživi".

foto: Damir Dervišagić

Kako dalje ističe, ne bi sebi dozvolio neke stvari koje su Ljubu snašle.

"Nikada ne bih sebe doveo u situaciju da nemam šta da jedem, da ne znam gde ću da prespavam, da se nekom drugom uvalim na gajbu. Naravno, možda sam imao sreće više nego Ljuba jer sam rođen u Beogradu, a on je iz unutrašnjosti. Po rođenju ti ljudi imaju mnogo veće probleme jer Beograđani uvek imaju gde da prespavaju, a od mame, bake, tetke i teče će dobiti neku kintu. Ja ne znam kako je to, ali sam pokušavao to da doživim kroz lik. Koliko god imali i nemali, najbitnije je da smo pregrmeli taj period".

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Blic/Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir