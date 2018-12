OVO SU HOLIVUDSKI PAROVI KOJI SU OKONČALI SVOJE BRAKOVE U 2018. GODINI: Mislili su DOK IH SMRT NE RASTAVI, a onda im se desio ŽIVOT! Šok! (FOTO)

U 2018. godini raskinuli su mnogi holivudski parovi, od Dženifer Aniston i njenog partnera do Roberta de Nira i njegove dugogodišnje žene. Iako su neke od ovih veza na samom početku bile osuđene na propast, za neke se verovalo da će biti one srećne ljubavi koje traju do kraja života.



Dženifer Aniston i Džastin Teroks



Iako su njeni fanovi verovali da je njen brak s Džastinom Teroksom onaj "do kraja života", nažalost on nije bio dugog veka. Par se razveo u februaru nakon dve i po godine braka.

Kejti Prajs i Kiran Hejler



Kejti Prajs se nakon šest godina burnog bračnog života razvela od svog trećeg supruga Kirana Hejlera. Par se venčao na Karibima u januaru 2013. godine nakon samo nekoliko sedmica veze. U braku ju je suprug često varao, ali Kejti je odlučila da mu oprosti nakon što joj je partner utvrdio da je zavisnik od seksa.

Arijana Grande i Pit Dejvidson



Pevačica Arijana Grande i komičar Pit Dejvidson raskinuli su nakon pet meseci veze. Par je započeo romansu samo nekoliko dana nakon što je Arijana raskinula s reperom Makom Milerom koji je tragično umro od slučajnog predoziranja drogom u septembru.

Šeril i Lijam Pejn



Pop zvezde Šeril i Lijam Pejn ušli su u vezu 2015. godine nedugo nakon što se ona razišla od svog drugog supruga Džina Bernarda Fernandeza Versinija i nakon što je Lijam raskinuo dvogodišnju vezu sa Sofijom Smit.



U vezi koja je trajala dve i po godine Šeril je bila starija deset godina od Lijama. Glasine o razvodu pojavile su se neposredno nakon rođenja njihovog sina Bera.. Pevačici je dosadilo da dete odgaja sama dok se Lijam u potpunosti posvetio muzičkoj karijeri.

Čening Tejtum i Džena Devan



Jedan od najljepših holivudskih parova Čening Tejtum i Džena Devan šokirali su fanove vešću o razvodu. O tome je fanove obavestila Devan na svom Instagram profilu u kojem je zamolila da javnost poštuje njihovu intimu.

Par koji je bio u braku devet godina ostao je u prijateljskim odnosima.

Boris Beker i Lilly Becker



Ove godine razveli su se i Boris Becker i Lilly Becker i to nakon devet godina braka. O krizi u braku pisalo se još prošle godine kada se šuškalo da je bivši teniser bankrotirao. Njihov advokat Kristijan Oliver u izjavi za medije kazao je kako je odluka o razvodu bila veoma teška za par, ali da je najvažnije to što su radi njihovog osmogodišnjeg sina Amadeusa ostali u prijateljskim odnosima.

Robert De Niro i Grejs Hajtauer



Nakon 21 godine braka razveli su se i Robert de Niro i Grejs Hajtauer. Par koji se venčao 1997. godine ima dvoje dece.



Robertu i Grejs nisu oduvek cvetale ruže u braku. Naime razišli su se 1999, nakon dve godine braka, no razvod nije nikada okončan, a 2004. godine obnovili su bračne zavete.

U ovoj godini prekinuli su još: Ant Mek Partlin i Lisa Armstrong, Džon Sina i Niki Bela, Lusi Džo Hadson i Alan Halsal, Kardi Bi i Ofset, Kolin Nolan i Rej Fenson, Viki Petison i Džon Noble, Šon Volš i Rebeka Hamfris, Una Hili i Ben Fouden, Klara Foj i Stiven Kambel Mor, Marsel Somervil i Gebi Alen, Paris Hilton i Kris Zilka, Bruklin Bekam i Kloi Morec, Ašer i Grejs Migel, Šon Didi Kombs i Kasi Ventura.

