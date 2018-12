NATAŠA ME ZVALA, A KADA SAM STIGAO KRV JE BILA SVUDA: Srđan Timarov opisao TRAUMU koju je doživeo sa sinom Lazarom!

Glumac Srđan Timarov koji je u braku sa voditeljkom Natašom Miljković ima sina Lazara, ispričao je traumatično iskustvo koje mu se desilo sa svojim naslednikom.

Glumac je podelio traumatično iskustvo koje je doživeo njegov sin Lazar kada je imao tri godine.

"Moj sin je voleo da gura pošto je dečak sve one kamiončiće od najmanjeg do onog velikog. On je to gurao po kući, ali i napolju. On je to brzo gurao. To mu je za nešto zapelo. Kamiončić je ostao iza njega, a on je glavom proklizao. E, sada to je neka neverovatna stvar. On nije ogrebao ni usnu. On je na taj beton zabio oba keca. Asfaltom ih je izvadio sa sve korenom", rekao je Timarov.

Na pitanje voditeljke kako se sve to desilo Timarov se prisetio:

"Zove me žena i kaže: "Silazi odmah". Ja silazim dole. I vidite scenu. Tri seknunde. To nikada neću zaboraviti. Svi roditelji i sva deca na terenu. To je bio 4. semptembar, leto. Svi gledaju, a ti ne vidiš šta se dešava, a znaš da ima veze sa mnom. Trčiš. Vidiš dete krv do kolena i Nataša se trese i pokazuje mi dva zuba u njenoj ruci", rekao je Timarov u emisiji "Ordinacija", koji je odmah u tom trenutku kako ističe zvao druga stomatologa da ga uputi gde da ide.

