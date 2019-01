U 2018. SU BRILJIRALI! SRPSKI GLUMCI SUMIRALI UTISKE: Otkrili najintimnije detalje I ŽELJE!

Bojanu Stefanović i Petra Benčinu publika ima prilike da gleda u seriji "Pogrešan čovek", u kojoj igraju bračne partnere. Privatno su, inače, veoma dobri prijatelji. Kako kažu, uzbudljivih momenata na setu je bilo pregršt, te napominju da su zadovoljni što je serija izazvala pozitivne komentare.

Igrate bračne partnere koji se baš i ne podnose. Kako je bilo na samom snimanju?

Petar: Uzbudljivo, zanimljivo. Mnogo je dinamičnije nego da smo u nekom skladnom braku. Često variraju i ima nešto što ih privlači.

Bojana: Takozvana fatalna privlačnost. Lepo je igrati šarolike junake.

Petar: Nije loše kada te neko gura niz stepenice tri, četiri puta. Kada bi to iskusila? Nikada!

Glumci često kažu da im je izazov da glume negativce. Da li je i kod vas takav slučaj?

Petar: Da. Zanimljivo je. Retko se ko usuđuje u životu da radi ono što ti likovi rade na TV. Uvek je zanimljivo da otkrivaš šta ga tera na to da radi u životu.

Ljudi se često vezuju za likove u serijama. Da li vam se dešavalo da vam neko priđe i negativno komentariše vaš lik?

Petar: Ne proganja me niko, što je najvažnije.

Bojana: Osim moje ćerke. Ona je rekla: "Evo ga onaj zloća".

Petar: Eto, čak mi i ona tepa.

Bojana igra dobricu u seriji.

Da li vas ljudi na ulici hvale?

Petar: Ona dobrica? Ma zbog nje se moj lik tako ponaša u seriji.

Bojana: Ne otkrivaj šta će biti do kraja. Ljudima iz mog okruženja je bilo zanimljivo i najviše komentara su mi dali zašto igram alkoholičarku koja ne zna da kuva. Ne ide to uz mene. Što je mračniji lik, to je zabavniji za igru.

foto: Damir Dervišagić

Oboje ste porodični ljudi. Koliko vam je Nova godina bitna?

Petar: Nama je to značajno što se tada uglavnom ne igraju predstave i zato što niko tada ne snima. Za razliku od leta. Ovo je jedan period u godini gde smo posvećeni porodici, prijateljima. Lepo je. Kada sam bio klinac imali smo kamin u kući, bilo je idilično, romantično. I ostalo mi je Nova godina u lepom sećanju.

Bojana: Ja volim porodične praznike, slave, rođendane. Volim da spremam. Ruska salata je neizbežna.

Da li se ugojite za Novu godinu?

Petar: Da. Mora malo.

foto: Damir Dervišagić

Podjednako uspešni Miona Marković i Aleksandar Radojičić, koji su ulogama u seriji "Žigosani u reketu" privukli svu pažnju, spojili smo sa kolegama na slikanju za naš novogodišnji broj. Njih dvoje u seriji imaju turbulentnu vezu, dok je u privatnom životu sasvim drugačije, barem kada je reč o Aleksandru Radojičiću. On je u vezi sa mladom manekenkom Cecom Živojinović, dok je Miona slobodna.

Serija je privukla svu pažnju javnosti. Da li ste to očekivali? Da li vam prijaju komplimenti i popularnost?

Miona: Ja tek dobijam, ali da je lepo, jeste.

Aleksandar: Ona se tek navikava, ali brzo joj ide. Mi smo radili ovu seriju da bude gledana. Svi smo očekivali da ćemo dobiti pozitivne komentare. Drago mi je da smo zadovoljni jer radimo svoj posao na najbolji mogući način.

Miona je uvek nasmejana. Koliko se puta dešavalo da zbog njenog smeha prekinete snimanje?

Aleksandar: Miona zna sama sebe da nasmeje. Super je bila atmosfera. Mnogo je lakše snimati u takvom okruženju.

Miona: Mnogo je lepa energija. Oboje smo mladi pa je s njim bilo lepo. Dosta mi je pomagao. Bilo je super.

Šta vam kažu ljudi kada vas zaustave?

Miona: Generalno nikada nećeš čuti loš komentar. Do sada ništa nisam čula negativno. Dopada se ljudima serija.

Aleksandar: Uvek će vas neko pohvaliti, prija vam to. Treba ostati s obe noge na zemlji.

S obzirom na to da ste novinarka u seriji, šta biste pitali Aleksandra?

Miona: Kako ti je sa devojkom?

Aleksandar: Kreativno pitanje. (smeh) Prelepo. Hvala na pitanju. Kako si ti?

Miona: Super.

Kako proslavljate Novu godinu?

Miona: Retko kada slavim Novu godinu u klubu. Dan pre se setim gde ću ići.

Aleksandar: Najviše mi prija deo kada sam kod kuće. Desi se da posle 12 negde odem. U suštini volim da okitim stan, da se spremi dobra hrana, da se gleda film, serija. Osuđen si tih dana da budeš kod kuće. Takav sam bio kada sam bio mlađi. Trendovi i društvo te povuku u izlazak, sve je to super, ali to možeš svaki dan.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir