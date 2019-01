DR SRĐAN BABIĆ O VENAMA: Spasite noge - uklonite paukolike mreže i izbočine!

Zanemarivanje i progresija jedne od najčešćih bolesti današnjice vode ozbiljnim komplikacijama, životno ugrožavajućim, ponekad s fatalnim ishodom

Samo pet od sto pacijenata s proširenim venama se obraća lekaru. Većina, čak i kad imaju dugogodišnje tegobe, gledaju na njih kao na estetski, a ne zdravstveni problem. Da li ste i vi među njima? Ako jeste - grešite! Posebno ovih prazničnih dana, kad stojite danima u redovima da biste se obezbedili za doček ili sedite pred TV i netremice, satima, gledate vesti.



Treba da znate da se potencijalno problematično oboljenje može lako sanirati. Čim primetite nabrekle vene i paukolike mreže krvnih sudova, posebno na nogama, ili osetite svrab, otiču vam skočni zglobovi i stopala - posetite vaskularnog hirurga, pridržavajte se jednostavnih preporuka i izbegavate faktore rizika, savetuje čitaoce Lene dr sc. med. Srđan Babić iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Koji su još simptomi?

- Osećaji težine i nadutosti u nogama, posebno posle dužeg stajanja i u večernjim satima, spadaju u rane simptome. To su i "mravinjanje" u nogama, bolovi i grčevi - poremećaji protoka krvi u venama dovode i do oštećenja mikrocirkulacije i limfnog sistema. Mnogi se ne obaziru, a sve to može dovesti do promena boje kože i rana koje ne zarastaju.



Zašto vene nabreknu?

- To se događa kad zalisci u venama oslabe. Krv u nogama zaostaje, skuplja se, vraća nazad, ne ide samo ka srcu, kako bi trebalo. To vodi do njihovog daljeg širenja i nastanka varikoznih vena.

Koliko smo ugroženi?

- Nisu pošteđeni ni mladi, ni stari, sportisti, žene posebno. Ne bi trebalo da budemo ugroženi ukoliko se javimo lekaru odmah kad primetimo da su površinske vene blago proširene ili da su popucali kapilari. Dijagnoza se lako uspostavlja dobrim kliničkim pregledom, UZ ili skenerom. U suprotnom, može da nastane tromboza, sa znacima zapaljenja (tromboflebitis). Javlja se kod 50 % pacijenata koji ovaj problem vide kao estetski, a u 5-15% slučajeva dovodi i do tromboze dubokog venskog sistema, napada pluća: embolija je tada rezultat velikog nemara!

Da li je bolest nasledna?

- Proširene vene su posledica slabosti konstitucije zidova vena i zalistaka. Ukoliko su oba roditelja patila od proširenih vena i imala komplikacije, u 80% slučajeva to će se dogoditi i njihovim naslednicima ako nakon pojave prvih simptoma ne obezbede pravilnu dijagnostiku i terapiju.



Kako nastaje venski ulkus?

- To je jedna od najtežih posledica nelečenog oboljenja površinskog venskog sistema. Bolesnici (1% populacije) u 70-90% slučajeva imaju otvorene rane na nogama, najčešće sa unutrašnje strane donjeg dela potkolenice. Pre nastanka rane primetni su tamnija koža, zadebljanja i zapaljenja - uz otok i svrab javlja se i dermatitis. Često je ovo opasno stanje, koje napreduje tako što izjeda tkivo do kosti, udruženo s trombozom, bolestima arterija.

Kako se leči?

- Ne može da se izleči, ali može da se zaleči. Uz medikamentnu terapiju i dugogodišnje, svakodnevno previjanje, preduzima se nekoliko vrsta hirurških lečenja. Ali ukoliko se otkrije da su rane nastale kao posledica arterijske i venske bolesti, kompresivna terapija se ne sprovodi, već se prvo leči arterijsko oboljenje, hirurškim i endovaskularnim putem!



Da li pomaže terapija laserima?

- Laserska terapija venskog sistema u lokalnoj anesteziji pomaže u blažim slučajevima, kad vene perforiraju, mogu se zatvoriti i pomoću specijalne pene (foam terapija).



Ni vidljivi kapilari nisu naivni.

- Svakako su upozoravajući znak šta sve može da se dogodi. Problem s proširenim kapilarima se najlakše rešava: lek se ambulantno ubrizgava u krvni sud i zatvara ga.



Šta još savetujete?

- Neka vas zima ne spreči da šetate u prirodi, brzo hodate do posla, dok šetate decu, ljubimce ili idete u kupovinu. Izbegavajte uske pantalone i donji veš jer otežavaju dotok krvi u prepone, obezbedite udobnu obuću i nosite elastične zavoje i čarape samo po preporuci lekara. Odlazak u banju ili na bazen se isto preporučuje: dok plivate, pritisak vode na vaše noge deluje kao čarape za vene! Kad masirate noge, uvek to činite u smeru srca, a donji deo kreveta podignite 5 cm.

Preporuke za zimske dane

Dan počnite vežbama istezanja (15 min.). Zimi više boravite u toplim prostorijama sa suvim vazduhom, pa ćete dehidraciju (čini krv gušćom, teže se kreće telom) sprečiti ako pijete 2 l vode dnevno. Što više se krećite, a kad se odmarate - podignite noge. Izbegavajte šećer, skrob i masti (usporavaju cirkulaciju). Jedite dosta cvekle i cedite sok. Protok krvi poboljšavaju i voće, riba, pasulj, sočivo, pivski kvasac, ljuta paprika, đumbir, ren, ruzmarin.

Faktori rizika:

- genetska predispozicija

- ženski pol

- trudnoća

- visoke osobe

- starija životna dob

- gojaznost

- dugo sedenje ili stajanje

Prednosti laserske intervencije

Uspešnost upotrebe lasera, minimalno invazivne procedure, viša je od 98%. Za pacijenta je najvažnije što će izbeći operacije, uz periduralnu ili opštu anesteziju i boravak u bolnici.

