PRESREĆAN KLAN KARDAŠIJAN: Kim i Kanje čekaju četvrto dete od surogat majke, a evo kojeg je pola

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan (38) i reper Kanje Vest (41) čekaju svoje četvrto dete pošto je prošlo samo 11 meseci otkako su dobili ćerku Čikago. Dete će roditi ista surogat majka koja je rodila njihovo prethodno, a termin bi trebalo da bude u maju.

Par ima ćerku Nort (5), sina Sainta (3) i Čikago, a četvrto dete će biti dečak. Razlog uzimanja surogat majke je teška poslednja trudnoća Kardašijanke.

- Mislim da ne bih mogla podnet više dece od četvoro - priznala je svojedobno Kim, dok je u jednoj epizodi reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' otkrila da njezin suprug želi sedmoro dece.

- Kanje želi više. Uznemiruje me. Zapeo je za broj sedam - rekla je Kim u razgovoru s prijateljicom Larsom (44). Dodaje kako je to previše djece u svijetu u kakvom živimo.

Kim i Kanje odlučili su da sačuvaju privatnost surogat majke.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Daili mail/Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir