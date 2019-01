BOLEST GA JE ODVUKLA OD NAS, A ON JOJ SE ODUPIRAO SVIM SNAGAMA: Dara Džokić sa setom u glasu o poslednjim danima provedenim igrajući sa Markom Nikolićem!

Dara Džokić bila je direktna partnerka preminulom velikanu Marku Nikoliću u jednoj od njegovih poslednjih uloga. Glumica se sa setom u glasu prisetila tih dana i smrti kolege koja ju je, kako sama kaže, jako potresla.

- Mnogo me je potresla vest - rekla je naša glumica i dodala:

- Eto, poslednje njegove dane u profesionalnom smislu, a i ne samo u profesionalnom budući da je radio gotovo do samog kraja, proveli smo zajedno igrajući muža i ženu u seriji “Pogrešan čovek”. Radili smo u lepoj atmosferi koju je on posebno bojio, cela ekipa se zbližila, on i ja naročito.

foto: Dragan Kadić

- Bio je veliki glumac, a neobična ličnost. Neobičan u svojoj jednostavnosti. Toliko duhovit, vedar, pun pozorišnih priča, pun anegdota... davao je jedan poseban ton čitavom tom procesu rada - izjavila je Dara i dodala:

- Jedna ozbiljnost, preciznost i sve u atmosferi nepretencioznosti, ležernosti. A kad zaigra pred kamerom, lepo ponese i kadar i atmosferu i ceo set. Bolest ga je odvukla od nas, ali on joj se odupirao svim snagama -

Podsetimo, Marko Nikolić je rođen u Kraljevu 20. oktobra 1946. godine. Glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Bio je član Narodnog pozorišta od 1970. godine. Igrao je u pozorištu, filmu i na televiziji. Preminuo je 02. januara 2019. godine u 73. godini života.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Blic / Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir