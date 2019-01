ĆALE, MOŽDA SE SRETNEMO NA TOJ BARCI JEDNOG DANA, TI ZABACIŠ UDICU, UZMEŠ GITARU I ZAPEVAMO! Zbog reči Dragana Bjelogrlića o Markovoj poslednjoj ulozi svi su ZAPLAKALI (KURIR TV)

Dragan Bjelogrlić potresnim rečima ne krijući suze oprostio se od Marka Nikolića, svog televizijskog oca.

"Marko je bio uvek jedan od njih, naizgled običnih ljudi. Zato je njegov Giga bio najomilneniji Moravac. Pet godina smo snimali Bolji život i nakon toga sam i nastavio da ga zovem ćale, a on mene sine. U svojoj poslednjoj ulozi on seda na brod i odlazi na put s kog se neće vratiti. To je bila uloga za njega. Bio je umoran jedva je hodao. Brod je otplovio u suton. Kada je završio rekao je, eh što stvarno nisam otplovio. Marko, ja te vidim sada na barci, i želim ti da si našao mirne luke za kojima si tragao. I možda se sretnemo na toj barci jednog dana, ti zabaciš udicu, uzmeš gitaru i zapevamo... tada mnogo ćeš mi nedostajati dobri moj ćale, dobri moj Gigo", kroz suze je rekao Bjela. a u sali nikog nije uspeo da zadrži suze.

