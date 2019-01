VUK KOSTIĆ TRADICIONALNO ODLAZI U ŠUMU PO BADNJAK: Glumac u vunenim čarapama i opankama ispoštovao SVE OBIČAJE! (FOTO)

Vuk Kostić veliki je poštovalac tradicije. Čak i kada je pretrpan poslovnim obavezama, trudi se da praznike provodi s najbližima i onako kako običaji nalažu.

Prošle godine podelio je s javnošću detalje svog odlaska po badnjak ističući da to tradicionalno čini, kao i da mu je Božić omiljeni praznik.

"Božić mi je omiljeni praznik. Volim da ga slavim i to na tradicionalan način. Kada sam u mogućnosti, idem ujutro da sečem badnjake", izjavio je tada Kostić.

Vuk je neko ko poštuje sve srpske praznike i običaje, kao i krsnu slavu Aranđelovdan.

"Vuk je veliki ljubitelj prirode i trudi se da svaki slobodan trenutak, pa i praznike provede u takvom okruženju. Na Badnji dan budi se ranom zorom i ide da seče badnjake u obližnju šumu. Njemu to ne predstavlja nikakav problem, uživa u svim običajima i slavi ih kako dolikuje, kao pravi domaćin. On nije pristalica da ide na pijacu i kupuje badnjake, već želi kako tradicija nalaže da to lično uradi. To je nešto što je nasledio i od tog pravila nikada ne odstupa. Vuk često ide na planinu i tamo provodi vreme, pa mu planinska atmosfera i za Božić odgovara", rekao je izvor.

Inače, krajem 2018. godine Vukov brat Nestor je stao na ludi kamen. Glumac je tom prilikom otkrio da bi uskoro voleo da upozna ljubav svog života.

"Moj brat ne voli da se previše govori o njegovom privatnom životu, ali bio sam presrećan tog dana. Daće Bog, uskoro ću možda i ja krenuti njegovim stopama i naći se ispred oltara", izjavio je on.

