VRATILA SE U VELIČANSTVENOM STILU: Bila je obična domaćica, živela je sa MAČKOM, a celi svet joj se SMEJAO kad je izašla na SCENU... Suzana Bojl opet BOŽANSKIM GLASOM digla publiku na NOGE (VIDEO)

Pevačica Suzan Bojl vratila se na muzičku scenu nastupajući u "Amerika ima talenat: Šampioni".

Domaćica iz Škotske, koja je postala svjetski poznata osvajanjem drugog mesta u trećoj sezoni ovog muzičkog šoua, prvi put nakon devet godina vratila se na binu ovog takmičenja, a njen povratak nije bio ništa drugo nego inspirativan.

Suzan, koja je prošle godine napunila 57 godina, izabrala je da izvede pesmu “Wild Horses” koju je pevala tokom svog prvog pojavljivanja na televiziji 2009. godine.

“Samo želim da kažem da je apsolutna čast i zadovoljstvo što sedim ovde i što vas slušam. Vi imate anđeoski glas”, rekla je Mel B, bivša članica grupe Spice Girls i članica žirija.

“Ne mogu da izdvojim nijednog drugog takmičara koji je obeležio ovu sezonu uz tebe. Ti si onaj takmičar koji je napravio veliku razliku i apsolutno sam oduševljen što si ovdje”, dodao je Sajmon Kauel, producent.

U kratkom intervjuu pred izlazak na scenu, Suzan se prisetila kako joj se publika smeala kada se pojavila u šouu i rekla da želi da postane profesionalna pevačica.

“Život mi se promenio. Bila sam obična i živela sam sa mačkom. Prodala sam preko 20 miliona ploča i to je previše za mene”, kroz smeh je rekla Suzan.

Na pitanje da li sebe smatra šampionom, Britanka kaže: “Ja sam šampion za one koji nemaju samopouzdanja da urade to što žele, za one koji nemaju glas, za one koje drugi ne primećuju”.

