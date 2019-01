MARAJA KERI SE NAGODILA S MENADŽERKOM: Plaća odštetu za seksualno zlostavljanje!

Maraja Keri pristala je da se nagodi i plati veliku svotu na ime odštete zbog optužbi za seksualno uznemiravanje nekadašnje menadžerke Stele Stolper.



Stela ju je optužila za maltretiranje i seksualno zlostavljanje jer je, kako je tvrdila, Maraja pred njom namerno šetala obnažena.



Stelin advokat za medije je potvrdio je da među strankama uspostavljen dogovor kako bi se spor rešio. On nije želeo da govori o visini odštete. Miror piše da je verovatno reč o milionima s obzirom na Marajinu finansijsku situaciju.

Stela je radila više od tri godine sa pevačicom kao njena menadžerka, a za vreme saradnje veoma su se zbližile i postale bliske prijateljice. Međutim, među njima su se desile nesuglasice 2017. godine. Navodno se Stolperova u jednom periodu preselila u Marajin dom, gde se ponašala prema njoj kao diktatorka, a ne menadžerka. To je bio razlog prekida druženja, o kojem su mediji brujali.

Stela je početkom prošle godine tvrdila da je petostruka dobitnica Gremi nagrade "radila seksualne stvari u njenom prisustvu", kako je tada preneo TMZ.

Inače, Stela je ranije bila ruska stendap komičarka i televizijski producent, a prezivala se Buločnikov. Sa pevačicom je počela da sarađuje 2013. godine, kada joj je zvanično postala menadžerka, a pisalo se da je ona navodno bila glavni tvorac rijalitija "Marajin svet". Tokom perioda kada su sarađivale pevačica je zaradila 100 miliona dolara.

Kada su raskinule saradnju, Stela je optužila muzičku zvezdu i da je prekršila ugovor.



"Stela Buločnikov je dobila otkaz sa mesta Marajine menadžerke jer nije uspešno radila svoj posao. Stela nije bila pod ugovorom o zaposlenju i širila je lažne glasine svakom mediju koji je hteo to da objavi", izjavili su tada iz Marajinog medijskog tima za britanski Metro.



Podsetimo, ovo nije prvi slučaj da se pevačica suočava sa optužbama za seksualno uznemiravanje. Pored Stele, američku divu je isto optužio i Majkl Anelo, vlasnik sigurnosne agencije koja je sarađivala sa pevačicom. Navodno, on je tvrdio da ga je vlasnica hita "All i want from Christmas is you" mamila u hotelsku sobu i šetala izazovno obučena pred njim. Zbog te "neugodnosti" podneo je tužbu.

