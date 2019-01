FRANCUSKI KNJIŽEVNIK IZJAVOM O ŽENAMA IZAZVAO BES: Matorke od 50 godina su totalno NEPRIVLAČNE! Odgovor novinarke (52) sa GOLIM D*PETOM ga je skroz PONIZIO (FOTO)

Jan Moaks, prethodni dobitnik prestižne francuske književne nagrade Gonkur, rekao je da su mu žene starije od 50 godina nevidljive.

Književnik, koji ima 50 godina, rekao je da su mu starije žene totalno neprivlačne.

"Da ne preterujemo. To nije moguće! Previše, previše su stare. Više volim mlađe žene i to je sve", rekao je to je sve", šokirao je književnik.

Autor desetak romana dodao je da mu se sviđaju mlade devojke.

"Telo 25-godišnje žene je izvanredno, dok telo žene od 50 godina uopšte nije privlačno".

Moaks je rekao da voli da izlazi sa azijskim ženama, posebno sa Korejkama, Kineskinjama i Japankam.

Francuska novinarka i rediteljka Kolome Šnek (52) postavila je fotografiju njene gole zadnjice na Instagramu i narugala mu se.

"Evo, zadnjica žene koja ima 52 godine. Koji si ti idiot, ne znaš šta propuštaš", napisala je ispod fotografije.

Un message de ma consœur Colombe #SCHNECK, en réponse aux propos de Yann #MOIX dans ⁦@marieclaire_fr⁩ pic.twitter.com/jmxsje0q12 — Jean-François Guyot (@JFGuyot) January 6, 2019



Komičarka Marina Soa, koja uskoro putni 49. godina našalila se na njegov račun.

"Imam još godinu i 14 dana fore da spavam sa Janom. Daće Bog, desiće se", napisala je Marina.

Francuski književnik izgleda da se pokajao posle izjave pa je rekao da uopšte nije ponosan, već da to što mu se dopadaju mlađe žene smatra prokletstvom.

Plus que 1 an et 14 jours pour coucher avec #yannmoix #inchallah ça se fait 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 — foïs marina (@foismarina) January 7, 2019

"Naravno, imam problem, ja imam problem, ja sam tinejdžer, još sam dečak. Pedesetogodišnjakinje me uopšte ne primećuju. Imaju pametnija posla nego da budu sa neurotičnim piscem koji samo čita i piše po celi dan. Nije lako biti sa mnom", rekao je on.

