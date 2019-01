OLIVER DRAGOJEVIĆ IMAO JE DEVOJKU KADA JE UPOZNAO SVOJU SUPRUGU VESNU: Kako je pevač svojevremeno govorio o emocijama, porodici ali i kako je mogao IZGUBITI GLAVU!

Poslednjih godinu dana svog života kantautor Oliver Dragojević vodio je najtežu životnu borbu, koju je na kraju izgubio u splitskoj bolnici. Iako je bolovao od raka pluća, pevač je u decembru 2017. godine, odmah nakon svog 70. rođendana, ispunio sebi jednu od poslednjih rođendanskih želja i družio se poslednji put sa publikom u Splitu.

Oliver se rodio u Splitu 7. decembra 1947. godine, a detinjstvo je proveo u Vela Luci na Korčuli. Ime je navodno dobio po Oliveru Tvistu, glavnom liku istoimenog romana Čarlsa Dikensa, a on je svojevremeno ispričao i zanimljivu priču oko dobijanja imena.

"Moja mama je poznavala ljude koji su se bavili čitanjem i pisanjem, pa ih je pitala za savet. Za pokojnog brata su rekli da se zove Aljoša. Rekli su – neka se zove Aljoša i to je za Istok i ako ostanu Rusi, a u slučaju da dođe do sra.a, daj drugom sinu zapadno ime, pa sam ja dobio – Oliver. Tako smo dobijali imena u vreme Hladnog rata", istakao je jednom prilikom Dragojević.

U muziku se zaljubio još kao dete kad mu je otac Marko poklonio usnu harmoniku. Sa bratom Aljošom u duetu nastupio je prvi put davne 1957. godine na Radio Splitu, gde su na radijskom takmičenju nastupili s pesmom “Diana”. Četiri godine kasnije, na dečjem festivalu "Deca pevaju", izveo je pesmu "Baloni" i upravo je tom izvedbom oduševio Zdenka Runjića. Iako se tada nisu upoznali, nekoliko godina kasnije, upravo su Oliver i Runjić zajedno bili dobitna kombinacija.

foto: Printscreen YouTube

Pune četiri i po godine svirao je od Evrope do Meksika, potom se vratio kući vidno mršaviji i hrapavog glasa od puno pevanja i neprospavanih noći. Godinu dana proveo je u Dubrovačkim trubadurima, da bi se na kraju ponovo vratio u Batale.

Upravo je u Dubrovniku upoznao svoju suprugu Vesnu, koja je radila u tamošnjoj bolnici. Iako je u to vreme imao devojku, Vesna mu se izrazito svidela.

"Upoznali smo se 13. maja 1973. godine. Negde sam sam sebi rekao da je dosta samoće, dosta je mladalačkog ludovanja i onda sam je upoznao kad mi je bilo 26 godina, a njoj 19. Upoznao sam je na Stradunu, prošla je pored mene, imala je crno-crvenu kosu, dugu i talasastu. I samo je prošla. Okrenuo sam se, a i ona se okrenula u isto vreme. Onda sam se preko nekih ljudi raspitivao ko je ona. Postojalo je sastajalište u "Gradskoj kavani", tamo sam ispitivao ljude ko je poznaje, ko je ona i kako se zove", pričao je Oliver o ljubavi sa Vesnom.

Venčali su se 1974. godine, a iste je godine dobio pesmu Zdenka Runjića "Ča će mi Copacabana". Tada je sve počelo, a njihov poslovni odnos uskoro je prerastao u nešto više. Toliko su bili povezani, da su u jednom trenutku živeli čak i u istoj zgradi, a to je trajalo sve do Zdenkove smrti, iako više nisu poslovno sarađivali.

Inspiracije za pesme nalazili su svuda, pa čak i u bolnici. Zanimljiva je priča kako je jedna od lepših balada "Ključ života", nastala dok je Runjićeva supruga Vedrana rađala ćerku Ivanu, a Oliverova žena blizance Davora i Damira.

"Bili smo karakterno potpuno različiti, ali smo bili istomišljenici kad je muzika bila u pitanju", rekao je Oliver nakon smrti Zdenka Runjića.

foto: Instagram/Printscreen

Uprkos slavi koju je stekao, nastavio je da živi skromno, daleko od glamura i od očiju javnosti, a leta su uvek bila vezana za njegovu voljenu Vela Luku. Najveća radost bila mu je upravo porodica – supruga Vesna, sinovi Dino, Damir i Davor, njihove supruge, ali i unuci kojima se posebno radovao.

"Nikad se nisam trudio da budem neki savršen muž, super otac ili deda. Uvek nastojim da budem iskren u svemu što radim. Kad mi nešto ne paše, to se na meni odmah vidi. Ne znam da glumim, u tome sam jako loš. To je moj način života, u njemu je važna iskrena emocija. Ako mi negde nije dobro, neću to kriti, a ako mi je stvarno lepo, onda ću poslednji počistiti šankove i stolove", govorio je svojevremno za medije Oliver.

Obožavao je more i često isticao da uživa u malim stvarima.

"Kad se samo setim svih opasnosti na moru u kojima sam mogao izgubiti glavu, prevrnuti se i utopiti, mogu reći da sam imao sreće. Srećan sam i što imam tako dobru ženu koja me nakon svakog puta dočeka s onim što najviše volim, tanjirom domaće tople supe. Ja sam vam čovek od starinskih običaja koji uživa u malim stvarima", isticao je muzičar.

Međutim Olivera je zadesio i skandal 2006. godine, kada je bivša manekenka Branka Marić Muti izjavila da je ona pevačeva najveća ljubav. Branka i Dragojević upoznali su se davne 1979. godine imali četvoromesečnu vezu, iako je on bio u braku. Supruga je to saznala, ali oprostila mu je prevaru. Trebalo joj je deset godina da sve to preboli i na kraju je došla do zaključka da se okrenuo drugoj ženi zbog nesigurnosti i nezrelosti. Branka je tvrdila da su godinama bili zajedno i da su raskinuli zbog pritiska koji su na njih drugi vršili. Izjavila je da će tužiti Vesnu zbog klevete jer je rekla da je bivša manekenka vlasnica bordela i da se bavi prostitucijom, a i Dragojevići su nju tužili.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir