DŽON LENON JE GOVORIO O ZLIM SILAMA: Naše društvo vode MANIJACI koji imaju lude ciljeve

Džon Lenon, engleski muzičar, gitarista i kompozitor Bitlsa kojeg je ubio fan, bio je i glumac, umetnik, ali i politički aktivista.

Džon je govori o mračnim i zlim silama za koje je verovao da upravljaju svetom.

“Mislim da naše društvo vode manijaci koji imaju lude ciljeve. Mislim da su oni svi ludi. Ali ja sam odgovoran ako se mene proglasi ludim jer to otkrivam. To je zapravo najbezumije u svemu tome. Slažete li se?”, kaže Lennon. Ali ja sam odgovoran ako meproglasi ludim jer to otkrivam. To je zapravo najbezumije u svemu tome. Slažete li se?”, rekao je Lenon.

