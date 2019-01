GDE SU I ŠTA RADE ZVEZDE SERIJE NESTAŠNE GODINE: Drezik posle udesa postao srpski mafijaš! (FOTO)

"Nestašne godine" bile su gledana, uzbudljiva tinejdžerska sapunica, koju su devedesetih pomno pratile mnoge generacije.

foto: Printscreen

Australijska serija prikazuje život srednjoškolaca u jednoj gimnaziji, njihovih porodica i profesora. Emitovana je od 1994. do 1999. i bila je najpopularnija serija ne samo u svetu već i u Srbiji. Mnogim glumcima je nakon snimanja karijera krenula uzlaznom putanjom, a jedan od najomiljenijih likova bio je Bogdan Dražić Drezik, kojeg je tumačio Kalan Malvi.

foto: Youtube Printscreen

On danas igra u holivudskim blokbasterima - "300: Uspon carstva", "Kapetan Amerika: Zimski vojnik" i "Betmen protiv Supermena: Zora pravde". Interesantno je da je u seriji "Power" igra srpskog narko-bosa Milana, koji je iz hobija kanibal i puši "drinu".

foto: Profimedia

Ovaj tridesetdevetogodišnji glumac godinama se zabavljao s Larom Koks, partnerkom iz serije, a danas je oženjen Rejčel Tomas, s kojom ima ćerku. Doživeo je tešku saobraćajnu nesreću 2003. godine - čak sat vremena čekao je da ga oslobode iz automobila, a doktori su morali da mu ugrade 17 titanijumskih pločica kako bi mu sanirali povrede glave i vilice, a ne vidi na jedno oko.

foto: Printscreen

Pored njega, prenosimo gde su i šta rade ostale zvezde ove hit serije 20 godine kasnije.



Aleks Dimitrijadis (Nik)

foto: Printscreen

Nik je bio među omiljenim srcolomcima ove kultne tinejdžerske serije. Poznat po svom neodoljivom osmehu i nesvakidašnjem šarmu, Nik je brzo osvojio srca tinejdžerki širom sveta i jedan je od retkih koji se pojavio i u filmu "The Hearthbreak Kid", po kome je serija snimljena. Međutim, njegova dramatična smrt u finalu prve sezone u pravom stilu sapunice rastužila je mnoge gledaoce. Kada je napustio seriju, Aleks je glumio u filmovima "Brod duhova", "Đus Bigolo: Muški žigolo", seriji "Farskejp". On je stekao i i renome di-džeja, a ploče vrti širom Australije.

foto: Printscreen

Lara Koks (Anita)

foto: Printscreen

Mnogi muškarci bili su zaljubljeni u Anitu, Rajanovu sestru, a ona je volela Drezika. Ona danas ima 40 godina, savršeno izgleda, a i dalje se bavi glumom. Ipak, najupečatljivija uloga ostala joj je u "Nestašnim godinama" jer se pojavljuje u serijama koje se emituju samo u Australiji i gde uglavnom ima epizodne uloge, kao i u TV filmovima i reklamama. Manju ulogu ostvarila je u filmu "Kengur Džek" i serijama "H2O: Samo dodaj vodu" i u "Home and Away".

Rel Hant (Rajan)

foto: Printscreen

Rajan Šepers, Anitin rođeni brat, takođe je bio jedan od glavnih frajera u seriji, a nakon toga glumio je u mnogim filmovima i TV serijama poput "Rivals", "Dear Claudia", "Home and away", igrao je u modernoj verziji "Magbeta", TV filmu "Dynasty: The Making of a Guilty Pleasure" iz 2005. godine, a publika ga može videti i u seriji o gangsterima iz Melburna "Rat podzemlja", gde tumači ulogu zlikovca. Ipak, uloga Rajana u "Nestašnim godinama" i dalje je najveća Hantova uloga.

foto: Printscreen

Salvatore Koko (Kon Bordino)

foto: Printscreen

Nakon uloge veselog Koste Kona, koju je tumačio četiri godine, Salvatore je glumio u australijskoj seriji "Police Force" i imao epizodne uloge u serijama "Farscape", "All Saints" i "Rat podzemlja". Nedavno se pojavio u seriji "The Principal".

foto: Printscreen

Ada Nikodemu (Katerina)

foto: Printscreen

Pre nego što je postala zvezda najpoznatije i najdugovečnije autralijske sapunice "Home and Away", Ada je bila poznata po ulozi superkul Katerine u "Nestašnim godinama". Publika je pamti i kao White Rabbit Girl u filmu "Matriks". Glumica je 2014. godine doživela tragediju kada je na svet donela mrtvorođeno dete. Sa suprugom Krisom Ksipolitasom je pre ovog porođaja već dobila jednog sina.

foto: Printscreen

Sajmon Bejker (Tom)

foto: Printscreen

Tada je bio poznat pod imenom Sajmon Bejker Deni, a pre nego što je postao holivudska zvezda, pojavio se u sedam epizoda "Nestašnih godina" kao nastavnik koji dobija otkaz. Kasnije je glumio u "Home and Away", da bi se nakon odlaska u Holivud proslavio u popularnim serijama "The Guardian" i "Mentalist", gde je bio najplaćeniji glumac u Americi jer je dobijao 280.000 funti po epizodi. Ostvario se i u filmskim hitovima "Poverljivo iz LA" i "Đavo nosi pradu".

Luk Džejkobs (Zak)

foto: Printscreen

Nakon uloge Zaka u finalnoj sezoni, Luk je postao voditelj popularnih muzičkih takmičenja "Popstar Live" i australijskog "Iks faktora". I dalje se bavi glumom, te je publika mogla da ga vidi u serijama "Maklaudove ćerke" i "Home and Away". Takođe je pobedio i u takmičenju "Ples sa zvezdama" 2008. godine.

foto: Printscreen

Abi Taker (Džodi)

foto: Printscreen

Pevačica i glumica bila je deo nekoliko projekata u Australiji nakon napuštanja popularne serije. Imala je glavnu ulogu u serijama "The Secret Life of Us"i "Maklaudove ćerke". Takođe je izdala tri albuma od 2003. do 2015. godine.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto:

Kurir

Autor: Kurir