ZAVEJANI MEĆAVNIK ČEKA SVETSKE I DOMAĆE ZVEZDE FILMA: Emir Kusturica 12 godina rakijom i pogačom dočekuje goste! Kustendorf otvara priča o čoveku koji je rešio sve probleme siromašnih (KURIR TV)

Dvanaesti međunarodni filmski i muzički festival "Kustendorf" počinje danas, a na zavejani Mećavnik došli su brojni gosti, glumaca Stana Katić, Slavko Štimac, Serđi Lopes, Marčelo Fonte, kao i mnogi drugi renomirani umetnici. Domaćin festivala Emir Kusturica rekao je da je Kustendorf dokaz da postoje umetnici koji prave dobre filmove.

- Film je, nažalost, samo individualno ostao umetnost. On je u toj masovnoj proizvodnji, koja je počela pre 20 godina, zapravo izgubio taj epitet. Međutim, postoje umetnici koji još prave filmove. Mi ovde na najbolji način pokušavamo da plasiramo ideju da je to dobro. Potvrda te ideje je lična, večeras će biti film sa dirljivom pričom o čoveku koji je uspeo da utopiju izvede do kraja kao predsednik i da reši skoro sve probleme siromašnih. Kad je otišao u penziju, za njim su ljudi ili suze, a to ne postoji u svetu - rekao je reditelj.

foto: Ana Paunković

Kusturica je potom dočekao ministra kulture Vladana Vukosavljevića, tradicionalno uz rakiju i pogaču. Posle pozdrava, ministar je izjavio da je počastvovan time što prisustvuje otvaranju festivala koji je priznat u celom svetu.

foto: Ana Paunković

- Ministarstvo kulture i informisanja sa velikim zadovoljstvom podržava rad, postojanje i delovanje ovog festivala i mislim da je to jedna od najznačajnijih manifestacija kulture u Srbiji. Ne samo da je značajna za naše umetnike i stvaraoce, nego i što stavlja Srbiju na svetsku kulturnu mapu događaja umetnosti. Ovo je laboratorija duha, umentosti, inspiracije. Ovo je svakako događaj prve kategorije i meni će biti drago da simbolično svojim prisustvo dam dopinos tome - rekao je Vukosavljević.

foto: Ana Paunković

Met Dilon, koji je najavljen kao specijalan gost festivala, na Mećavnik stiže u ponedeljak.

