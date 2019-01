ALEKSANDAR ĐURIČIĆ NAGRAĐEN ZA ROMAN O UDOVICAMA PISACA: Knjiga je nastala slučajno!

U izdavačkoj kući "Prometej" u Novom Sadu u sredu veče piscu Aleksandru Đuričiću uručena je nagrada "Dejan Medaković" za knjigu "Čuvarkuće - udovice pisaca" u izdanju "Samizdata B92".



Uz umetnički program, ujedno je obeleženo i 29 godina od osnivanja "Prometeja", koji se tokom ovih decenija svrstao među najveće domaće izdavače.



"Malo je reći da sam uzbuđen i srećan, prvo jer mi je ovo prva nagrada, a drugo jer nosi naziv Dejana Medakovića, koji je intelektualna gromada", rekao je Đuričić.

On je istakao da mu je posebno zanimljivo to što je naziv nagrade "Za dugo pamćenje", jer mi, kako je istakao, kratko pamtimo, pa svaki put to skupo platimo - platimo i na mostu i na ćupriji.



Delo "Čuvarkuće - udovice pisaca" nastalo je slučajno, kada je autor hteo da sazna malo više o velikanima naše književnosti i njihovom radu.

