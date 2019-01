KOLEGE NEUTEŠNE ZBOG ODLASKA MIODRAGA RADOVANOVIĆA: Potresna poruka Voje Brajovića ostaviće vas u SUZAMA! Zalužio je Aleju velikana... Obeležio je istoriju JDP (FOTO)

Napustio nas je istinski pozorišni čovek koji je sa mnogo entuzijazma igrao male i velike uloge i umeo da oživi značajne istorijske ličnosti, poručuju Egon Savin, Radoslav Zelenović i Voja Brajović povodom smrti glumca Miodraga Radovanovića.



Pozorišni reditelj Egon Savin je napomenuo da je Radovanović bio izuzetno važan glumac za istoriju Jugoslovenskog dramskog pozorišta jer je pre svega bio odan teatarskoj umetnosti.



"Igrao je sa velikim posvećenjem i prosto je živeo za pozorište. Radovanović pripada generaciji glumaca koja je obeležila istoriju Jugoslovenskog dramskog pozorišta. sa druge strane publika ga pamti po izuzetnim ulogama na televiziji i filmu. Napustio nas je istinski pozorišni čovek koji je sa mnogo entuzijazma igrao male i velike uloge" kazao je Savin.

Dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, sada upravnik Audio-vizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, kaže da je Radovanović spadao među odabrane glumce koji su uspevali da ožive značajne istorijske ličnosti.

"Igrao je Mrgud i Nikolu Pašića, Milutina Milankovića, Generala Ždanova...Iza njega je izuzetna filmografija jer je pripadao generaciji glumaca koji su na ubedljiv način uticali na stvaranje Jugoslovenske kinematografije" kazao je Zelenović za Tanjug.

Udruženje dramskih umetnika Srbije podnelo je molbu da Radovanović bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

"Mrgud je bio jedan od onih koji su obeležili i pisali istoriju JDP, od početka do kraja, svojim darom potvrđivao je kakvo je to veliko pozorište. Ne može se nikako zaboraviti i ne pomenuti jedna od njegovih najznačajnijih rola, uloga Šicera u seriji "Salaš u Malom Ritu". On će ostati zapamćen u istoriji televizije po ulozi negativca, što samo potvrđuje njegov kvalitet. Voleo bih da posebno istaknem da je on zasluženo dobio nacionalnu penziju. On je zaista bio vrhunski umetnik i podneli smo molbu da bude sahranjen u Aleji velikana", kaže Voja Brajović za Kurir.



Pored uloge u seriji "Salaš u Malom Ritu", pamtićemo ga i kao komandanta Libeka u "Balkan ekspresu", Nikolu Pašića u "Kolubarskoj bici" ili Spiridona u "Boju na Kosovu".

