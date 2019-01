ON JE SIMBOL ODLUČNOSTI, SLOBODE I PRAVDE: Kusturici dodeljena nagrada koji je dobio i Mandela! (KURIR TV)

Zolani Mkiva, poeta i desna ruka Mandele došao je iz Afrike kako bi lično uručio reditelju prizanje za doprinos kulturi, a uz reči "On je naš simbol pravde i slobode".



Dvanaesti Kustendorf zatvorio je sinoć svoja vrata, a svečano su dodeljene nagrade za najbolje studentske kratkometražne filmove - Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje. Stana Katić, predsednica žirija uručila je "Zlatno jaje” za najbolji film švajcarskom ostvarenju “All Inclusive” Korine Švingruber Ilić. “Srebrno jaje” otišlo je u ruke Ognjena Petkovića za film “Jesenji valcer” (Srbija/SAD), a “Bronzano jaje” dobio je film “Sortiranje” Mikela Storma Glomstejna (Norveška).

Specijalna priznanja dobili su Saša Karanović za film “Kostakurta (Bajka o Satankrajini)” (Republika Srpska) i Ilarija Di Karlo za naslov “Božanstveni put” (Nemačka). Francuski direktor fotografije Mišel Amatje dodelio je nagradu "Vilko Filač" za najbolju fotografiju Nataliji Pic za ostvarenje “Ja imam nešto za sebe” reditelja Iva Kondefera (Poljska). Veliko priznanje za celokupan doprinos narodnoj kulturi pripalo je i reditelju i osnivaču festivala Emiru Kusturici i to od strane Mkiva humanitarne fondacije iz Južne Afrike, nagrada koju je prethodno dobio i Nelson Mandela, Fidel Kastro, Ugo Čavez i drugi.



Kusturici je priznanje uručio predstavnik fondacije Zolani Mkiva, koji je samo zbog toga došao u Drvengrad.



- Imao sam zadatak da dođem u ovu svetu zemlju i u ovaj spiritualni prostor kako bi se susreo sa jednim od najboljih sinova Srbije koji se hrabro bori sa socijalnom nepravdom i za ljudska prava. Narod Afrike se u dosta čemu identifikovao sa njegovim radom. Tokom svog života on je neprestano pravio progresivni sadržaj koji se podudara sa nešim vrednostima i koristi ljudskom razvoju. Kusturičin rad i učenje napravilo je od nas bolje ljude i dospeo u srca miliona ljudi širom sveta i to kroz svoje pozitivne, ljudske priče prikazene kroz njegovu genijalnost - govorio je Zolani Mkiva, poeta i desna ruka pokojnog Nelsona Maldele.



On je istakao da Kusturicu u Africu smatraju najznačajnijim čovekom na svetu "koji postavlja pitanja koja se tiču svih naroda".

- Kustruica je simbol odlučnosti, slobode i pravde - zaključio je Mkiva.



Primajući nagradu Kusturica je ukazao na poseban jezik pisma koje je dobio od Fondacije.



- Jezik tog pisma govori o jednoj dubkoj tradiciji humanizma. Engleski retko trpi tako duboke i ljudske misli. Uglavnom se bazira na novim i novostvorenim rečima. Jezik ovog pisma je iz dubine duše. Dragi moj Mkiva naša budućnost bi mogla da se zove kao kraj onog filma "Kazablanka": "Ovo je početak jednog prelepog prijateljstva" - kazao je Kustutica koji nije želeo da zatvori festival već je citirao velikog Pepea Muhiku iz njegovog filma "Pepe. Jedan uzvišeni život" :

- "Ja ne odlazim, ja dolazim", kazao je Pepe, a ja vama želim srećan sledeći festival - kazao je profesor.



Svi gosti Kustendorfa proslavili su nagrade i svečano uz kolo i nastup Dragice Radosavljević Cakane još jednom zatvorili vrata zavejanog Mećavnika - do sledeće godine.



Odomaćila se

Stana povela kolo uz Bilju Krstić



Stana Katić uživala je do poslednjeg dana na Kustendorfu, a šarmantna glumica nije se ustručavala da zaigra i ostane na svim svirkama do kasno u noć. Ona je pretposlednje veče uživala na koncertu Bilje Krstić zajedno sa suprugom i prijateljima. U jednom trenutku povela ih je sve do bine i zaigrala kolo. Ubrzo su joj se priključili i studneti te su napravili odličnu atmosferu na oduševljenje svih.