POJAVILI SE, ZABLISTALI, PA NESTALI SA SCENE: Svi sem Marije, Željka i Jelene propali posle Evrovizije

Do pre desetak godina podrazumevalo se da onaj ko predstavlja Srbiju na Pesmi Evrovizije automatski postaje nacionalna zvezda i ostvaruje, makar i beznačajnu, muzičku karijeru. To se u međuvremenu znatno promenilo. Posle trijumfa Marije Šerifović, koja je 2007. pobedila s pesmom "Molitva" i dovela Evroviziju u našu zemlju, maksimalan uspeh bio je ako se plasiramo u 15 najboljih, a dešavalo se čak i da ne stignemo do finala, pa zbog svega toga više i ne pamtimo ko nas je i kada predstavljao na ovom, nekada prestižnom takmičenju.



Jelena Tomašević

Evrovizijom utabala muzički put

foto: Dragana Udovičić

Jelena Tomašević predstavljala je Srbiju na ovom takmičenju 2008. u Beogradu, godinu dana nakon Marijine pobede. Njena pesma "Oro" osvojila je simpatije publike iz mnogih zemalja Evrope, kao i visoko šesto mesto. Posle učešća na Evroviziji, Jelena je nastavila muzičku karijeru i vremenom postala jedna od najpopularnijih pop pevačica u regionu.

Marko Kon

Pokušao, pa nestao

foto: Nebojša Mandić

Marko Kon godinama je jedan od najtraženijih autora pesama za mnoge domaće zvezde, a povremeno se pojavljivao i kao gost u numerama koje je radio. Njegov pokušaj i izlet u pevačke vode desio se 2009, kad je u duetu s Milanom Nikolićem predstavljao Srbiju na Evroviziji u Moskvi, i neslavno se završio. Nisu se plasirali u finale, a Marko je definitivno shvatio da pevanje nije za njega.

Milan Stanković

Zbog Evrovizije umalo ostao bez karijere

foto: Damir Dervišagić

Debakl Milana Stankovića verovatno spada u najveće koji je neko doživeo na ovom evropskom muzičkom takmičenju. Osvojio je tek 13. mesto na takmičenju u Oslu 2010, s pesmom "Ovo je Balkan", iako se nadao da će zauzeti barem treće, nakon čega se povukao s muzičke scene zbog svađe s matičnom produkcijom "Grand" i tako skoro zapečatio karijeru. Uspeo je da se pomakne tek pre godinu dana, kad je počeo da sarađuje s reperima Džala Bratom i Bubom Korelijem, a pomoglo mu je i učešće u žiriju "Pinkovih zvezdica".



Nina Radojičić

Napustila muziku

foto: printScreen Jutjub

Danica Nina Radojičić prvi put se na sceni pojavila 2011. kao predstavnik Srbije na Evroviziji u Diseldorfu s numerom "Čaroban". U finalu je dobila samo 85 poena i zauzela 14. mesto, a po povratku u Beograd odlučila je da zauvek napusti muzičku scenu.

Izdvojila se

Dunja favorit žirija Dunja Vujadinović zasad je najveći favorit žirija u konkurenciji za ovogodišnju Beoviziju s pesmom "7", saznaje Kurir.

- Dunja ima bogato iskustvo na javnoj sceni, a njena pesma "7", čiju su muziku i tekst pisali Boris Krstajić i Ljiljana Jorgovanović, izazvala je najveće interesovanje žirija - tvrdi naš izvor.

N. M.



Željko Joksimović

Dva puta napravio uspeh

foto: Promo

Joksimović je uspeo dva puta da osvoji visoka mesta u finalu Pesme Evrovizije. Prvi put je to bilo 2004. s numerom "Lane moje", kad je završio na drugom mestu, dok je 2012. s numerom "Nije ljubav stvar" osvojio treću poziciju na takmičenju u Azerbejdžanu. Željko već godinama važi za jednog od najpopularnijih pop izvođača.

Moje tri

Evrovizija pa raspad grupe

Grupa Moje tri, koju su činile Mirna Radulović, Sara Jovanović i Nevena Božović, napravljena je 2013. za potrebe učestvovanja na Evroviziji u Malmeu. Nisu se plasirale u finale, a njihov bend raspao se odmah po okončanju takmičenja. Sve tri pevačice su i dalje aktivne na sceni, ali značajnijeg uspeha u muzici do sada nisu imale.

foto: Printscreen Youtube

Bojana Stamenov

Uspeh pa rijaliti

Bojana Stamenov uspela je da vrati nadu da Srbija još ima šanse na takmičenju za najbolju pesmu Evrope posle skoro decenije neuspeha. Ona je 2015. osvojila 10. mesto u Beču s pesmom "Beauty Never Lies" i postala miljenica nacije jer je do kraja verovala u sebe i trijumf. Umesto da je iskoristila stečenu popularnost za snimanje novih pesama, ona je odlučila da krajem te godine uđe u rijaliti "Farma", što je negativno uticalo na njenu karijeru. Od tada nije imala uspeha u muzici.

foto: Zorana Jevtić

Sanja Vučić

Nestala sa scene

Energična Sanja Vučić s pesmom "Goodbye" 2016. na takmičenju u Stokholmu osvojila je tek 18. mesto, nakon čega u Srbiji više niko nikad nije čuo za nju.

foto: Damir Dervišagić

Tijana Bogićević

Vratila se u Ameriku

Slično kao Sanja, i Tijana Bogićević nestala je s muzičke scene, s tim što se za nju zna da je život nastavila u Americi, gde je i pre bila. Ona je 2017. učestvovala na Evroviziji u Kijevu s pesmom "In Too Deep", kad se nije plasirala u finale.

foto: Dragana Udovičić

Sanja Ilić i Balkanika

Ne odustaju od Evrovizije

Grupa Balkanika prošle godine predstavljala je Srbiju s pesmom "Nova deca" u Lisabonu. I pored toga što su se plasirali na 19. mesto, frontmen benda Sanja Ilić i 2019. je konkurisao za ovo takmičenje, ali kao autor numere "Do 100" koju izvodi grupa Mr Doo.

foto: Profimedia

