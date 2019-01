DECENIJAMA JE BIO U KANDŽAMA DROGE I ALKOHOLA, A SADA IMA RAZLOG DA SLAVI: Čarli Šin je godinu dana TREZAN, a samo još jednog POROKA želi da se reši!

Čarli Šin javno je priznao poroke sa kojima se dugo borio, a sada se uspešno oporavlja od svega.

Naime, glumac se odao alkoholu i drogi koje je unosio još od osamdesetih godina, a već godinu dana je potpuno trezan. Slavni glumac je oduševljen zbog ove činjenice, ali je ostala još jedna stvar koju želi da ispravi.

"To je sve moralo da se završi. Sada se dobro osećam. Ma čim sam ja uspeo bez alkohola i droge jednom, znao sam da mogu opet jer imam to u sebi. I evo, i sada sam uspeo. Doneo sam i neke odluke pre Nove godine koje već ostvarujem, ali još moram da prestanem da pušim cigarete. To nikako nije dobro" rekao je Čarli za američke medije i dodao:

"Naravno da mi je drago što sam uneo promene u svoj život, to me motiviše za dalji napredak i na privatnom i na poslovnom planu. Napokon sam neko na koga ljudi mogu da se oslone."

