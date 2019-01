ZORAN PAJIĆ ŠOKIRAO! NIJE MI PROBLEM DA SE SKINEM I IMAM SEKS PRED KAMERAMA: Navikli ste ga kao DOBRICU, a evo na šta je SVE SPREMAN zbog uloge!

Zoran Pajić rekao je da ga roditelji ne teraju da se ženi, ali da želi potomke. Glumac je priznanjem da bi vrlo rado snimao žestoke scene seksa pred kamerama šokirao sve, pa otkrio da bi bez problema igrao u erotskom blokbasteru, ako dobije takvu ulogu.

Glumac se prisetio koliko je njegova majka patila kada je odlučio da napusti Požarevac i preseli se u prestonicu.

- Jedinac sam i nije joj bilo lako, ali nije od onih majki koje govore: „Ostani kod kuće“, već: „Idi vidi sveta“. Bila je za to da budem kuvar, ali kada sam rekao da ću da upišem glumu, nije bila protiv. Kada sam došao u Beograd, u početku me je zvala 20 puta na dan. Imala je strah kako ću se snaći, da li ću imati šta da jedem, nije spavala godinu dana mirno. Kada je upoznala moje društvo i pokojnog profesora Predraga Ejdusa bilo joj je lakše.

Mnoge ljude novac često promeni na gore, a vas?

- Ista situacija je i sa popularnošću. No, u oba slučaja je najbitnije da imaš unutrašnju stabilnost. Znam neke ljude koji su stekli popularnsot pa su se promenili na gore. Ali to su uglavnom mlađi ljudi. Kod glumaca nema para. Glumci uglavnom imaju posla nekoliko meseci, a onda nekoliko meseci ništa. To je užasno neizvestan posao. Ja ne umem da štedim, sve odmah potrošim. Do sada sam mogao da zaradim stan, makar od 30 kvadrata.

foto: Printscreen/Instagram

Da li biste igrali u filmu kao što je “Pedeset nijansi sive”?

- Da, samo da bih sebe doveo u red. Morali bi da mi plate trenera, nutricionistu... Nemam problem da prihvatim takvu ulogu (smeh).

Šta bi vam najteže palo?

- Igrati poslovnog tipa koji ima opasne sado-mazo momente nije loše, da ne igram više dobrice. Što se tiče ljubavnih scena to mi nije problem. Naigrao sam ih se toliko, da mi još jedna ne bih predstavila problem.

Znači, nemate problem da se prošetate nagi pred 20 ljudi koji snimaju te scene?

- Nikakav. Taj film nije nešto posebeno. Jeste blokbaster, ali bih više voleo da igram nešto kao što je ostvarenje “Nimfomanka” reditelja Larsa fon Trira. To bi mi bio izazov. Tada ne bih imao problem da se skinem i da imam seks.

Zašto je seks i dalje na ovim prostorima tabu tema?

- I u Americi je tabu seks. Mi smo tako vaspitavani da i dan-danas ako se dvoje ljube na tv detetu stavljamo ruke na oči i govorimo da je to nešto strašno i sramotno. Mislim da bi seksualno obrazovanje trebalo uvesti zbog sigurnosti. Tinejdžeri su ranije srljali u takve greške jer nisu bili upoznati. Sada dete može da uzme telefon i sve vidi što ga zanima. Tehnologija ne može da zameni razgovor. Da znaju da seks nije ništa bolesno, da je to nešto lepo, ali kada dođe vreme.

Ako niste pristalica braka da li biste imali vanbračno dete?

- Papir je u suštini deplasiran. Nisu ni moji u fazonu da potecniraju - svadba, crkva. Ako moja buduća supruga s kojom ću imati dete bude želela to, prihvatiću. Nije bitan brak. Bitno je da dete ne oseti netrpeljivost između nas dvoje.

I, kada će dete?

- Sada je januar, već u maju bih mogao da počenem da radim na tome, pa da se rodi u februaru. Vodolija, šta ćeš bolje. Znači, čim završim snimanje serije. (smeh)

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen Instagram

Kurir

Autor: Kurir