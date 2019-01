LADOM IDEM I DO BUGARSKE U 93. GODINI: Ekipa Kurira u kolima s Vlastom Velisavljevićem o filmu Taksi bluz, ženama i policiji (KURIR TV)

Iza sebe ima više od 350 filmskih i pozorišnih uloga, glumačku karijeru počeo je uz Branislava Nušića, preživeo je logor u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata i Goli otok, u julu će napuniti 93 godine i kao takav i dan-danas nas zasmejava s TV ekrana. Jedinstveni i legendarni Vlasta Velisavljević!



- E hvala vam što ste mi pogodili prezime. Pa meni i u Muzeju Kinoteke stoji pogrešno prezime. Čas sam Vlaisavljević, čas Vlastisavljević. Eto ni posle 93 godine da doživim da se svuda isto prezivam. Vi ste pogodili - u svom stilu nam se obratio dragi Vlasta.

foto: Goran Anđelković/Kurir sport



A povod našeg susreta u centru Beograda, na donjem Dorćolu, gde živi sa suprugom Nadom, bio je film "Taksi bluz", u kojem scena s Vlastom tera na suze.



- Ma vi ste blesavi. Pa ja se u tom filmu sveukupno pojavljujem 60 sekundi. Umesto ove glavne glumce da pozovete na intervju, vi ste mene našli sa 93 godine da lunjam s vama po Beogradu. O svašta - nastavio je omiljeni glumac svih generacija da se šali na svoj račun.



S Vlastom smo se našli na uglu ulica Strahinjića Bana i Rige od Fere. Rekao nam je: - Tu vas čekam u crvenoj "ladi", registarske oznake BG... NP". I bi tako, slavni glumac je, priznajemo, došao čak i pre nas na ugovorenu lokaciju.

- E, dobro ste došli, već sam počeo stvarno da se osećam kao taksista na taksi stanici. Uđite - obratio nam se kad smo mu kucnuli na prozor suvozačevih vrata.

foto: Goran Anđelković/Kurir sport



A onda - Vlasta Velisavljević nas je sa 93 godine provozao beogradskim ulicama u svojoj ladi. Uredno, po svim propisima.



- A mislili ste da ne znam da vozim - odmahivao je glavom.



I tako, uz prijatnu vožnju pitanja su navirala. Nismo išli naširoko, samo smo ćaskali o ulozi vozača.



- Moram da pozdravim moju Nadu, moju suprugu, ona će sigurno da čita ovo u Kuriru - nastavio je Vlasta da širi smeh u ugrejanom automobilu.



A kad smo ustanovili da je vremešna "lada" prešla samo 77.600 kilometara, usledio je novi komičan odgovor:



- Plus 100.000... Ma šalim se, naravno. To je prava kilometraža. Pa ne vozim ja na daleke staze. Tu po Dorćolu, ponekad do Leskovca i moje Sijarinske Banje. I to je to... Dobro, nekad malo i do Makedonije, Bugarske... - nasmejao se on.

foto: Goran Andrejević



I dok smo se vozili, preciznije stajali na semaforima, Vlastu su pozdravljali sugrađani vidno oduševljeni što ga vide za volanom.



- Bolje me pitajte kako reaguju policajci kad me zaustave. Zaprepaste se. Ali onda im uredno kažem da je Vlasta uradio sve lekarske preglede, a traju i po tri dana zaredom. Pa im kažem da je Vlasta sam išao na tehnički pregled, bez pomoći agencije. Pa im dokažem da vidim i najsitnija slova na šasiji. E jedino što ne mogu da im objasnim što vozam ta raznorazna čudesa na zadnjem sedištu. Vidite, tu imam i metle, toalet-papir, nekakve šolje, novine, eto i vašeg Kurira - zaustavio se Vlasta na strmoj poziciji, uglu Strahinjića Bana i Rige od Fere, posle kružne vožnje po Dorćolu.



- A sad da platite ovu vožnju - našalio se dragi Velisavljević i u pozitivnom duhu pokazao da ni 100. godina nije daleko.

Kurir/ Goran Anđelković, Foto: Kurir

Lična karta

Vlastimir Velisavljević ROĐEN: 28. jul 1926.

MESTO: Beograd

BRAK: Nada (tri puta se ženio), ćerka Dubravka

Karijera

POČETAK: Prvi put zaigrao u pozorištu "Roda" 1938, koje je vodila Gita Predić, ćerka Branislava Nušića

POZORIŠTE: Član je Jugoslovenskog dramskog pozorišta

ZANIMLJIVOSTI: Proveo je tri godine na Golom otoku, a tek nedavno je rehabilitovan

PRIVATNO: Nasmejan, vedrog duha i voli pecanje

