PREMINULA SRPSKA GLUMICA I PEVAČICA: Pamtićemo je po mnogim ulogama u DOMAĆIM FILMOVIMA!

U Beogradu je u 79. godini preminula glumica Ljiljana Šljapić. Ljiljana Šljapić rođena je 1. septembra 1940. godine u Beogradu. Karijeru je započela 1956. godine u Akademskom pozorištu ˝Branko Krsmanović˝. Potom je igrala u Narodnom pozorištu u Sarajevu, Jugoslovensko dramskom pozorištu u Beogradu i Ateljeu 212. Od 1964. godine je u profesionalnom angažmanu u Savremenom pozorištu u Beogradu, a nakon deobe pozorišta ostaje angažovana u Pozorištu na Terazijama, sve do 1994. godine kada odlazi u penziju. Ostvarila je više od 60 pozorišnih uloga u svim žanrovima – drama, komedija, opereta i mjuzikl, i preko 40 uloga u TV serijama, dramama i na filmu. Više od 20 godina je bila prvakinja Pozorišta na Terazijama. Paralelno sa profesionalnim angažmanom u pozorištu, na televiziji i filmu, kontinuirano nastupa i na radiju. Dobila je više profesionalnih priznanja i nagrada. Opelo će se održati u sredu 23. januara u 12 časova na Novom groblju u Beogradu.

A post shared by Pozoriste na Terazijama (@pozoristeterazije) on Jan 21, 2019 at 10:30am PST