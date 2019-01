BANE TOMAŠEVIĆ O UBICAMA MOG OCA I KUMU KOSTIĆU: Oženiću Vuka, makar u seriji!

Branislav Bane Tomašević, zajedno sa ekipom popularne serije "Ubice mog oca", proslavio je pre nekoliko dana završetak emitovanja treće sezone, a kako za Kurir otkriva, već se priprema za snimanje sledeće koje će početi u aprilu.

Ušao sam u drugoj sezoni u "Ubice" i mislim da mi je to bio jedan od najboljih poteza u karijeri. Serija je sjajna i ono što je njena posebna čar jeste što je toliko nepredvidiva. Publika ne zna šta da očekuje i to je vezuje za nju. Što se tiče mog lika Miše Zvornika, gledaoci su ga zavoleli u svoj njegovoj gadosti.

Da li vam je bilo teško da ga branite i da od negativca napravite osobu koju publika voli?

Za glumca nije važno da li je lik pozitivan ili negativan. Važno je da je uverljiv. Da bi odbranio negativca, moraš da budeš uverljiv, da ti ljudi poveruju, a pre svega moraš sam sebi da poveruješ. Kada to uspeš, uspeo si sve.



Da li ste imali nekog uzora po kome ste gradili lik Miše Zvornika?

Privatno nikada nisam bio zainteresovan za ljude i ličnosti iz tog miljea. U životu se uvek odlučim za neku smireniju varijantu, za organizovan sistem i pravičnu odluku. Međutim, naravno da nije bilo teško naći uzore za lik Miše. Kao što svi znamo, mnogo je tu pojava, likova i događaja svakodnevno poslednjih 20 i više godina. Tu su svuda oko nas.



Vuk Kostić i vi ste privatno kumovi. Koliko vam je bilo teško da igrate suparnike?

Vuk i ja smo zajedno od akademije. Na filmu smo prvi put sarađivali na "Maloj noćnoj muzici", a u pozorištu u "Velikoj drami". Odlično se znamo i to je dobra stvar, jer jedno drugom pomažemo da napredujemo, ali nekada je to i ono što nam otežava, jer se mnogo puta na setu dogodi da ne možemo da se suzdržimo, pa prasnemo u smeh u nekoj ozbiljnoj situaciji. Ali i ti momenti su dobri. Pogotovu u pozorištu, jer je to život na sceni i tome se uvek radujem.

Hoćete li već jednom oženiti Vuka?

Nadam se da hoćemo, bar u seriji (smeh)!



Imate li u planu još neki projekat? Gde biste voleli da igrate?

Iskreno, najviše bih voleo da igram u komediji. Smatram da je najteže i najizazovnije igrati u tom žanru. Iako je mnogi olako shvataju, komedija je najozbiljnija. Najveća želja mi je da igram neki Nušićev komad. Koliko god da je vremena prošlo, i dalje je i te kako savremen.



Šta mislite o novoj direktorki Narodnog pozorišta Ivani Vujić?

Smatram da je Vujićeva žena s velikim kredibilitetom i apsolutno je dobrodošla na tu poziciju. Ona je od starta odlično pristupila poslu, vrlo je predana i ozbiljno se tome posvetila. Naravno da ne može sve da se sredi preko noći, ali mislim da je na dobrom putu.

Pored glume, bavite se i muzikom?

Recimo da je muzika moja dečačka ljubav, ali sada se ozbiljno posvećujem muzici koliko i glumi. Snimao sam donedavno drugi singl koji će izaći u februaru. Veoma mi je važno da se svemu što radim, bilo to muzika ili gluma, posvetim maksimalno kako bih ostvario dobar rezultat. Nadam se da u tome i uspevam.

