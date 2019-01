HARALA JE 80-IH CELOM JUGOM, SVI SU JOJ SE DIVILI: Sad živi skromno, povučeno, ŽIVOT je posvetila BOLESNOM UNUKU, a njene reči mnogima će naterati SUZE NA OČI (VIDEO)

Naša pevačica koja je svojevremeno harala scenom rešila je da se gotovo potpuno povučeiz javnosti i život posveti porodici, prvenstveno osmogodišnjem unuku Luki kome je dijagostikovan autizam.

Maja Ožaklijevska se poslednjih 15 godina može videti samo u pojedinim emisijama, gde se ne libi da priča kako joj je saznanje da je mali Luka bolestan srušilo ceo svet.

Maja je osamdesetih bila izuzetno popularna, a ne postoji nijedan iole značajan festival u bivšoj Jugoslaviji na kome nije učestvovala, bila nagrađena ili bar zapažena... Prelomnom godinom u njenoj karijeri se može smatrati 1979. kada je na Beogradskom proleću otpevala „Daljine“, jedan od svojih najvećih hitova, a prvi LP „Biće sve u redu“je objavljen tek 1982. godine.

Maja je majka je dve odrasle kćeri Tee i Andree, živi skromno, bez glamura, a živi sa unukom kome je posvetila svo vreme.

- Luka je autističan, još ne govori i ja sam mu se potpuno posvetila. Ne kažem da sam zanemarila sebe, ali ja nisam u prvom planu u ovakvoj situaciji. On je postao potpuno drugo dete. Njegova dušica je očigledno mnogo napaćena. Svakome od nas nešto zasmeta, a možda njemu baš smeta lavež psa. To je vrlo individualna stvar i svako dete sa autizmom je svet za sebe, svako ima neki svoj problem - rekla je pevačica svojevremeno medijima.

Živeo sa njom

Maja je u emisiji "150 minuta" otkrila i da je Luka osam meseci živeo samo sa njom i da početni period nije bio lak.

- Prva tri meseca bilo je teško. Odvojivši se od roditelja on je to manifestovao samopovređivanjem. To je vrlo tipično za autističnu decu. Kako je shvatao da sam ja neko ko njega bezuslovno voli, tako je i on postao pamuk sa mnom i prema meni - rekla je Odžaklijevska.

Pevačica je dodala i da se ona nije navikavala na život sa unukom, već Luka na život sa njom.

- Nisam ja ni na šta morala da se navikavam. Ja sam samo pružila svoje srce. On je bio taj koji je morao da se navikne da više nije u okruženju sa mamom i tatom, nego sa bakom.



Ožaklijevska tvrdi da je njen unuk prve simptome autizma počeo da pokazuje u drugoj godini:

- Ja savetujem roditeljima da budu otvoreni i da javno govore o autizmu svoje dece, jer će tako steći uslove da dobiju pomoć. Mi smo tako našli bioenergitičara, kvantnu medicinu. Mnogo toga što Luki zaista pomaže i evidentnan je njegov napredak. Ne treba kriti nečiji autizam. To nije mentalna bolest. Autizam je štaviše stečen, neću da ulazim u to ali mislim da je dobrim delom kriva MMR vakcina jer posle toga je Luka počeo sa prvim manifestacijama. Zatvranje, asocijalnost, bežanje ispod stola. Jednostavno, izolacija - rekla je ona i dodala: Ja sam prva primetila. Moja ćerka nema iskustva, a ja sam već odgajala dvoje dece. Prosto, nije imao fokus na mene, a imao ga je sa šest meseci. Nije imao nikakav fokus, nikakvu interakciju. Možete da vičete pored njega, on je u svom svetu i tužan onako.. To je veoma bolno za roditelje - ispričala je Maja deo bolne životne priče.

Maja je otkrila da iako ne govori, njen unuk sve razume

- Prve dve godine govorio je one prve reči koje dete izgovara: mama, tata, baba. A sad više ne govori. On već pet godina ćuti. Doduše, peva i izgovara neke slogove, ali to je sve. Mislim da je došao period da se njemu uz pomoć svih ovih ljudi kojima smo se obratili da se njemu pomogne na adekvatan način i da dete progovori. Inače, sve razume - rekla je pevačica.

Priznala je i da zbog svega što prolazi u borbi da pomogne unuku nekada to utiče i na njeno zdravlje.

- Prvo reagujem, a onda imam padove postfestum. Imam emocionalne, ali i fizike padove. Pada mi imunitet, pa se razboljevam. Kad imam problem ja ga tog trenutka rešavam, a onda kada se dovoljno opustim onda se to reflektuje na moje zdravlje ili čak i na moje raspoloženje.

