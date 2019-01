KLADIONICE OBJAVILE KVOTE ZA OSKARA: Rami Malek i Kristijan Bejl u borbi za najbolju mušku ulogu! Koeficijenti se menjaju iz minuta u minut!

Ovogodišnja dodela Oskara ove godine slavi 91. rođendan, a svečana ceremonija održaće se 24. februara. Iako do ovog najprestižnijeg događaja ima još mesec dana, kladionice su već objavile kvote i favorite koji će po statistikama najverovatnije odneti zlatnu statuu sa sobom!

Nagrada Oskar dodeljuje se u 24 kategorije, između ostalog i za najbolji film, režiju, glavnog glumca i glumicu, najbolju sporednu mušku i žensku ulogu, muziku za film... Kurir je istražio kakve šanse imaju nominovani, i to u kladionicama.



Za najveću nagradu Američke filmske akademije - u kategoriji najbolji film za sada najveće šanse ima "Roma", meksičkog reditelja Alfonsa Kuarona. Životna priča sluškinje u dobrostojećoj meksičkoj porodici smeštena u 70-e godine prati kako nju, tako i socijalne okolnosti života u Meksiku u tom periodu. Kvota u kladionicama za sada je 1.80.



Odmah iza ovog ostvarenja dolazi "Zelena knjiga" - priča o turneji tamnoputog pijaniste Maheršala Ali i njegovog vozača, bivšeg izbacivača i rasiste po američkom Jugu šezdesetih. Film je već osvojio nekoliko nagrada i biće prikazan na ovogodišnjem Festu, a kvota u kladionicama je 5.

To i nije tako loše, ako se uzme u obzir da je odmah iza ovog ostvarenja na listi "Zvezda je rođena" sa kvotom 7! Iako su mnogi tipovali da će rimejk mjuzikla u režiji Bredlija Kupera biti na vrhu liste, on je tek na trećem mestu.

Film koji ove godine otvara FEST, - "Miljenica", je crnohumorna istorijska drama koja prikazuje dešavanja na britanskom dvoru početkom 18. veka, kada je malo poznata kraljica Ana vladala, a iza kulisa su se za njenu naklonost i vlast iz senke borile dve dvorske dame. U kladionicama nije veliki favorit i ima kvotu 8. Slede "BlackkKlansman", "Bohemian Rhapsody" i "Black Panther", a najmanje šanse da dobije Oskara, po kladionicama ima "Vice" sa izuzetno visokom kvotom 35. Ukoliko se desi da ovaj film osvoji Oskara, možete profitirati, pa ćete na uloženih 1.000 dinara dobiti 35.000 dinara!



Što se tiče kategorije najbolji glumac, kvote ne miruju, jer se iz minuta u minut menjaju na prvom mestu Remi Malek iz filma "Bohemian Rapsody" i Kristijan Bejl "The Vice". Obojca su nedavno dobila Zlatni globus, a trenutno su im kvote - Malek 1.95, a Bejl 2.05.

Za najbolju glumicu definitivno vođstvo drži Glen Klaus sa 1.38 u filmu "The Wife", dok je Olivija Kolmen tek na 4.50 za ulogu u filmu "Miljenica". Kvote su sigurne i mirne i za mesto najboljeg režisera gde je na prvom mestu Alfonso Kuaron (film "Roma") sa koeficijentom 1.08.

Do sada se nije događalo da kladionice mnogo omanu, ali što se tiče glumca difinitivno ćemo svi sa nestrpljenjem očekivati 24. februar.

Najbolji glumac

Rami Malek 1.95 (Bohemian Rapsody)

Kristijan Bejl 2,05 (The Vice)

Bredli Kuper 7 (Zvezda je rođena)

Vigo Mortensen 20 (Zelena knjiga)

Vilem Dafo 35 (At Eternity's Gate)

Najbolja glumica

Glen Klous 1.38 (The Wife)

Olivija Kolmen 4,50 (Miljenica)

Ledi Gaga 6 (Zvezda je rođena)

Melisa Makarti 26 (Can You ever forgive me)

Jalica Apariso 20 (Roma)

Najbolji režiser

Alfonso Kuaron (film "Roma") 1.08

Spajk Li (film "BlacKkKlansman") kvota 8

Pavel Pavlikovski (film "Cold War") 25

Adam Mekej (film "Vice") 25

Jorgos Lantimos (film "The Favourite") 26

Najbolji sporedni glumac

Maheršala Ali (film "Green Book") 1.33

Ričard E. Grant (film "Can You Ever Forgive Me") 4.50

Sem Eliot (film "A Star Is Born") 7.50

Sem Rokvel (film "Vice") 17

Adam Drajver (film "BlackkKlansman") 20

Najbolja sporedna glumica

Redžina King (film "If Beale Street Could Talk") 1.50

Ejmi Adams (film "Vice") 2.50

Ema Stoun ("The Favourite") 15

Rejčel Vajs (film "The Favourite") 17

Marina De Tavira (film "Roma"), 25