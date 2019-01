DEJAN KOLAROV O PROBLEMIMA BALETA: Honorarci nose repertoar naše kuće! Telo baletskog igrača ima rok trajanja, a mladi umetnici ne mogu da se zaposle za stalno!

Problemi u Narodnom pozorištu bili su u fokusu javnosti duže vreme, na mesto upravnika došla je Ivana Vujić, ali da bi došlo do konkretnih promena, potrebno je vreme. Premijerka Ana Brnabić obišla je nacionalni teatar i obećala novčanu pomoć. S lošim uslovima u kojima rade, kao i zakonom o zabrani zapošljavanja bori se i Balet nacionalnog teatra. Dejan Kolarov, baletski igrač, ali i član Upravnog odbora, za Kurir je ukazao na krucijalne probleme s kojima se suočavaju svakodnevno.



"Zakoni nisu usklađeni s našom profesijom. Imamo veliki problem zbog zabrane zapošljavanja u državnim ustanovama jer mladi igrači, koji trenutno nose repertoar kuće, ne mogu da se zaposle za stalno. Angažovani su honorarno, uskraćuje im se osiguranje koje je neophodno s obzirom na to da je naša profesija vrlo rizična. Jedan od većih problema je to što svi ti ljudi, kad budu dostigli potrebne godine starosti, neće imati dovoljno staža da odu u penziju. Na taj način dolazi do velikog kraha između generacija", kaže Kolarov.

On ističe da to povlači i nemogućnost beneficiranog radnog staža za honorarce.

"Svi ti ljudi sada rade puno radno vreme, kao i zaposleni za stalno, ali nisu pokriveni za dalje. Imaju problem da osnuju porodicu, ne mogu da budu mirni jer nemaju nikakvu sigurnost".



Kolarov ukazuje na pune sale i nove baletske škole i konstatuje da zainteresovanost postoji.

"Publike ima, tako da dok ima publike, ima i nas. Ali pod kojim uslovima? Publika ima sluha za balet, ali moraju da imaju i oni koji su odgovorni za uslove. Telo baletskog igrača ima kraći rok trajanja i zato nam je potrebna brža smena generacija i brže rešenje problema. Nadam se da će se uskoro nešto i promeniti sada kad nas je posetila i premijerka Ana Brnabić i kad joj je direktorka Ivana Vujić ukazala na probleme", zaključuje Kolarov.

Smiljana Stokić, predsednica Sindikata baletskih igrača i balerina Narodnog pozorišta u Beogradu istakla je da su zajedno sa Udruženjem baletskih umetnika Srbije i Narodnim pozorištem, predali Kabinetu predsednice Vlade konkretne predloge za rešavanje statusa igrača.

"Oni se odnose na uslove za raniji odlazak u penziju, kao i mogućnost prekvalifikacije igrača kako bi njihovo iskustvo i znanje nadalje doprinosilo profesiji. Naglašavamo da je u pitanju oko 200 profesionalnih igrača u Srbiji. Poslodavac za njih plaća beneficirane doprinose, te je njihov doprinos PIO fondu identičan kao kod ostalih budićih penzionera. Očekujemo da će do rešenja doći dijalogom uz sagledavanje interesa svih zainteresovanih strana - igrača, ustanova koje ih angažuju i države", rekla je Stokićeva.

