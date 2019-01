NIKO NIJE ZNAO KADA SAM BILA UPLAKANA I NESREĆNA: Olga Odanović iskreno o TEŠKIM trenucima, a ovo zamera mladima u Srbiji!

Glumica Olga Odanović priznala je da je na posao više puta dolazila uplakana i sa problemima, ali da publika to nije znala.

"Ja sam mnogo puta bila i uplakana i nesrećna, nikom od nas nije svaki dan divan dan. Bilo je mnogo situacija kada glumcima nije ni do čega, a vi jednostavno morate da izađete na scenu i da zaboravite sve. I stvarno kada izađete na tu magičnu scenu, sve se zaboravi, prestane bol, prestane tuga. Ja znam mnoge moje kolege koji su imali i smrtne slučajeve i tako dalje, a oni su igrali predstavu, retko ko hoće da otkaže", ispričala je Olga u emisiji "Premijera".

Glumica je otkrila i šta je to što zamera današnjoj omladini.

"Generalno ovde u Srbiji sinovi, ali ne samo sinovi već i ćerke žive sa roditeljima do četrdesete godine, to je neki minimum da kažemo. Jedino što ja njemu zameram u predstavi, a to zameram deci inače u životu, da ne vode dovoljno računa o roditeljima, da ih ne pitaju kako si, da li ti treba nešto", rekla je glumica.

