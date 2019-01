ALEKSANDRA I ANDRIJA PODELILI INTIMU: Godinama su u vezi, a evo kako se slažu! Isplivala je i jedna TAJNA!

Andrija Milošević istakao je da kada mu se ukaže prilika ode do rodnog mesta u Crnu Goru, gde mu žive brat Velibor i mama Vera. Njegova devojka Aleksandra Tomić kaže da je kroz Andriju i ona zavolela Crnu Goru, te naglasila da je to normalno s obzirom na to da je njen dečko tamo proveo jedan deo života.

Kada su je pitali da li Andrija mamin sin, Aleksandra je bez mnogo razmišljanja odgovorila:

"Nije. Andrija je, naravno, privržen majci, što je normalno, ali nije razmaženko", rekla je Aleksandra, dok ju je njen dečko sa smeškom gledao.

Andrija je pre tri godine kupio plac na Žabljaku kako bi počeo da gradi vikendicu, međutim, od tada se skoro ništa nije pomerilo. Andrija često ode do placa, a na pitanje da li je počeo da gradi kuću, on je odgovorio:

"Nema kuće. Za sada samo plac."

Na pitanje gde se bolje slažu, kod kuće ili na setu, Aleksandra je rekla:

"Mi u novom filmu nemamo zajednički kadar. Ali smo se super slagali. Svuda se super slažemo."

S obzirom na to da je u pitanju komedija, nametnulo se pitanje da li je danas teže zasmejati nego rastužiti ljude, što Andrija objašnjava:

"Ljudi mogu odmah da se rastuže čim ujutro pogledaju novine. Komediju je teško napraviti, traži interakciju sa publikom. No, ovo nije tipična komedija, već ima više slojeva, melodrame, romantike, životne priče. Za svakog ima po nešto."

Mnogi su primetili da je Andrija u poslednje vreme smršao skoro 20 kilograma, a Aleksandra kaže da ona za to nije kriva.

"Nisam ga ja naterala. Valjda je sam shvatio da se sada bolje oseća", kaže Aleksandra, a Andrija se sa njom slaže.

"Osećam se odlično", istakao je Andrija.

Kurir.rs/Puls, Foto:

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir