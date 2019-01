LUKA RACO PROGOVORIO O VATRENIM POLJUPCIMA SA SAROM JOVANOVIĆ! Ove reči pevačica nikad neće moći da zaboravi!

Luka Raco u nastavku "Sinđelića" zaljubljuje se u devojku čiji je lik oživela pevačica Sara Jovanović. Kako ističe, pevačica se odlično snašla na glumačkom polju, a onda je progovorio i o vatrenim poljupcima koje su kao par sa ekrana razmenjivali.

foto: Damir Dervišagić

"Do skoro je Sara snimala sa nama, tako da mogu da kažem da je postala koleginica u glumačkom polju. Kao glumica se snašla odlično, za mjuzikle bi bila fenomenalna", počeo je on, pa nastavio: "Moram da priznam da igra moju devojku u seriji, ali o tom - potom, videće gledaoci šta se tu sve izdešavalo i kakav rasplet će imati u seriji", iskren je bio on.

foto: Printscreen/Instagram

"Sara kako se ljubi? To ćete videti na malim ekranima. Džentlmen sam i moram to da zadržim za sebe", izjavio je glumac i pokupio brojne simpatije nežnijeg pola manirima, a verovatno i oduševio Saru.

Inače, Luka do sada nikada nije želeo da javno da predstavi svoju devojku, ali na pitanja da li mu se nekada desilo da sanja bivše, kao i da li je trenutno slobodan, rekao je:

"Ne sanjam bivše, ako se nešto završilo onda je kraj. Sadašnju devojku nemam, slobodan sam. Potrudiću se sam da nađem, mislim da bi oglas privukao bespotrebno neki broj ljudi sa kojima se ne bi poklopio", zaključio je on.

foto: Printskrin

Kurir.rs/Blic/Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir