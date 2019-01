TROPSKI RAJ! Doživite bujno rastinje, bazene i lude žurke usred GALERIJE! (FOTO)

Postavkom "Shady Laguna Resort" galerija Novembar započinje novu izložbenu sezonu 1. februara, a autori izložbe su umetnica Marija Avramović, koja trenutno živi i radi u Parizu, i Sam Tvidal. Maja Kolarić, direktorka i kustoskinja, navodi da ova galerija nastoji da predstavi umetnike koji se na svojevrstan način bave nekim od trenutno aktuelnih društvenih ili kulturoloških fenomena.

"Mariju i Sama spojilo je zajedničko interesovanje na polju novih medija, 3D modelovanja i animacije. 'Shady Laguna Resort' u koji ćemo na kratko pretvoriti galeriju je imaginaran ali i realan prostor. Reč je o multimedijalnoj izložbi koja koristi sve prisutniju veštačku inteligenciju da bi virtuelne ličnosti Adu i Milicu oživeli i predstavili ih u realnom vremenu", kaže ona.

Sonja Beljić, istoričarka umetnosti, u tekstu kataloga izložbe objašnjava da su Ada i Milica junakinje animacije, koje zahvaljujući veštačkoj inteligenciji reaguju jedna na drugu kao i na svoju okolinu.

"Non Playable After Party je jedinstven video koji jezikom i estetikom asocira na video igre, ali nije interaktivan kako samo ime sugeriše. Autori koriste veštačku inteligenciju kako bi junakinjama u svom video radu, u realnom vremenu udahnuli nezavisan život. Ada i Milica, dve simpatične i nestašne drugarice su kreirane kao autonomni likovi koji uz pomoć algoritama, iz grupe animacija biraju kako će da reaguju.Kreirajući AfterParty kao generativni video, devojke nikada neće reagovati na isti način, te će stoga svakim novim gledanjem video biti drugačiji", navodi ona.

Nesvakidašnja multimedijalna izložba omogućiće posmatračima da se na kratko, izmeste iz realnosti i odu među bujno tropsko rastinje i lepe bazene na kojima se nedavno odigrala luda žurka.

"Na izložbi će biti prikazane i slike Marije Avramović iz serije 'After Party', koje

kao 'filmični isečci scenografije' 'Shady Laguna Resorta' prikazuju scene tek

završene žurke nepoznatog tropskog odmarališta. Bazeni i zabave na Marijinim slikama doživljavaju se kao metaforički prostori fizičke i emotivne utopije. Ipak, 'The Party Is Over' i ono što je ostalo su apokaliptične slike mesta na kojima se žurka odigrala", dodaje Maja.

Marija Avramović i Samjuel Tvidal započeli su profesionalnu saradnju 2017. godine u Parizu. Do sada su realizovali nekoliko zajedničkih projekata i izložbi kao umetnički duo i to 2018. godine izložbu "NonPlayable: After Party" Felicità, u Palais des Beaux-Arts u Parizu, kao i "NonPlayable: After Intelligence" u okviru Liverpool Light Night, FACT u Liverpulu, i 2017. godine audio-vizuelni performans "Ada", Silencio koji je održan u Parizu.

