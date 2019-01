ZVEZDA PINK FLOJDA PRODAJE SVOJIH 120 GITARA! Bile su dobre prema meni, vreme je da SLUŽE NEKOM DRUGOM: Zinućete kad budete čuli šta će da uradi sa parama! (VIDEO)

Gitarista i pevač Pink Flojda, Dejvid Gilmur, izjavio je kako je došlo vreme da čak 120 njegovih gitara "donesu radost" nekom drugom. Novac od prodaje planira da da u dobrotvorne svrhe, zbog čega je posebno obradovao javnost.

"Ove gitare su prema meni bile veoma dobre", počeo je Dejvid da objašnjava: "One su moji prijatelji. Dale su mi mnogo muzike. Jednostavno, mislim da je vreme da produže dalje i služe nekom drugom. Imao sam svoje trenutke s njima. Naravno, novac koji će skupiti će doneti puno toga dobrog u svetu i to mi je namera", otkrio je on.

Među 120 gitara koje će otići na aukciju u Njujorku naći će se i njegova spektakularna - crna Fender Stratocaster gitara, na kojoj je odsvirao klasike "Comfortably Numb", "Money" i "Shine On You Crazy Diamond".

Na prodaju daje i 12-ožičanu Stratocaster gitaru, na kojoj je napisao "Wish you were here", kao i šestožičanu Ovation, na kojoj je uživo svirao "Comfortably Numb" tokom najvećeg dela koncertne karijere.

