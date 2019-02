U ČAST VELIKOG DUŠANA MAKAVEJEVA: Komemoracija u Jugoslovenskoj kinoteci, a posvećen mu je i ceo filmski program!

Februarski program Jugoslovenske kinoteke obeležiće retrospektiva velikana srpskog i evropskog filma Dušana Makavejeva(1932-2019).



Igrani, dokumentarni i kratkometražni filmovi Dušana Makavejeva prikazivaće se u novom zdanju Kinoteke od 1. do 3. i od 11. do 13. februara, a 4. februara, u 13 sati, biće održana komemoracija.

foto: Printscreen Youtube RTS

Retrospektivu otvaraju omnibus "Kapi, vode, ratnici" (1962) za koji je Makavejev bio jedan od scenarista i njegov prvi dugometražni igrani film "Čovek nije tica" (1965).

Slede, hronološki po vremenu snimanja, "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" (1967), "Nevinost bez zaštite" (1968), "WR: Misterije organizma" (1971).



Na prigramu će biti i inostrane produkcije "Slatki film" (Sweet Movie, 1974), "Montenegro" (Montenegro - Or Pigs and Pearls, 1981) , "Koka-kola Kid" (The Coca-Cola Kid, 1985) , "Manifesto" (Manifesto, 1988) i koprodukcija "Gorila se kupa u podne" (Gorilla Bathes at Noon, 1993), kao i izbor kratkih filmova iz 60-ih godina, među kojima su "Osmeh '61" , "Parada" i drugi.



Makavejev je preminuo 25. januara u 87. godini života.

Posthumno Fest mu je dodelio Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, a svečana sala Kinoteke 23. februara poneće njegovo ime.



Kurir.rs / Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir