MIŠA JANKETIĆ ČESTITAO SINU: Ponosan sam na Marka, njegov uspeh je i MOJ USPEH! (FOTO)

Jugoslovensko dramsko pozorište proslavilo je svoj dan uručenjem godišnjih nagrada, a ovom prilikom okupio se veliki broj glumaca, među kojima i oni koji su tu od prvih dana, poput Branke Veselinović, Vlaste Velisavljevića i Mihaila Miše Janketića.

Doajeni glume dokaz su stabilnosti i veličine ove pozorišne kuće, a neki od njih, poput Miše Janketića, svoj dar preneli su i na svoju decu. Njegovom sinu Marku direktorka JDP Tamara Vučković Manojlović je uručila Nagradu za lepotu govora "Dr Branivoj Đorđević", za ulogu Vlajka Mujića u predstavi "Vrat od stakla".

"Srećan sam što sam ovde i što vidim drage ljude. Naravno da se ponosim Markom, njegov uspeh je i moj uspeh. Svoje uloge sam odavno prestao da brojim, a sada je red malo i na njih", kazao je Miša Janketić, koji je zdušno aplaudirao svome sinu dok je primao priznanje.

Njegov Marko rekao nam je da mu je naročita čast što je nagradu dobio baš za lepotu govora.



"Ovo je moja kuća, moje pozorište i ovo priznanje mi je važna potvrda za moj rad. Branivoj Đorđević je ostavio trag na mnoge velike glumce, tako da je ovo za mene "frfljatora", kako me zovu kolege pošto nisam mogao da se snađem naročito na akademiji kao govornik, ovo velika satisfakcija i potvrda da sam ipak uspeo i napredovao", kaže i dodaje:



"Tata ne daje odavno savete, ali on je veliki špreher, tako da ja slušam i učim od njega. Vodi me sad na piće, pa ćemo razgovarati. Cenim što me pušta da se sam razvijam, a on sada uživa", kaže Marko.

Branka Veselinović uručila je nagradu "Branka i Mlađa Veselinović" Fondacije JDP za najbolje glumačko ostvarenje Nenadu Jezdiću, kao i svoju knjigu. U svom maniru, s puno energije, ljubavi i elena, iako u 101. godini, Branka je pozdravila sve prisutne.



"Mnogo sam uzbuđena u ovoj divnoj našoj kući. Mlađa je gore, a ja sam ovde sa vama. Napunila sam 100 godina, tako da vas molim za aplauz. Moja prijateljica Desanka je uvek govorila: "Daj vam Bože moje godine, jer ja u vaše više neću moći." Još uvek mogu da pišem, mislim i dišem, da volim i da se dobrom Bogu molim. Ovo sam na licu mesta sklopila rime, a one su i u ovoj mojoj knjizi "O dobroti". Sav novac od prodaje dajem deci kojoj je on potreban. Mlađa i ja nismo imali dece, ali smo se uvek trudili da pomognemo drugoj. Srećna smo što i sad, u 101. godini, mogu to. Srećna sam što, i kada budem jednog dana otišla gore kod Boge, ova nagrada može još da traje", rekla je divna Branka i završila rimom:



"Malo zbilja, malo šala, srce sam vam moje dala i od srca vam hvala".

Godišnje nagrade dobili su Biljana Srbljanović za dramu "Vrat od stakla", Boba Jelčić za režiju "Zašto je poludeo gospodin R", Jagoš Marković za "Vrat od stakla", Nenad Jezdić za ulogu u komadu "Kralj Betajnove" i "Ujka Vanja".

"Ja sam gost u JDP, a za goste se obično kaže da pričinjavaju radost kada dođu, a i kada odu. Potrudiću se da vam ne pričinim tu drugu radost", kazao je Jezdić.



Borisu Isakoviću pripala je nagrada za "Zašto je poludeo gospodin R", zatim Jelisaveti Seki Sablić za "Vrat od stakla", kao i Vesni Trivalić, Aniti Mančić i Draganu Mićanoviću, dok je Branislavu Lečiću i Bogdanu Dikliću dodeljena za "Ujka Vanju". Kolektivna nagrada dodeljena je ansamblu i timu predstave "Natan Mudri".

