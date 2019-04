HAMERFAL SNIMA SPOT NA KALEMEGDANU! GITARISTA OSKAR DRONJAK: Delom sam Srbin i ponosim se time!

Kultni hevi-metal sastav Hamerfal proteklih dana nalazi se u Beogradu, gde snimaju kadrove za novi album "Dominion", koji izlazi u avgustu ove godine.



Momci iz Švedske provode sunčane dane na Kalemegdanu radno, ali sudeći po slikama i objavama na Instagram profilu, stižu i da uživaju.

"Proleće je u vazduhu. Ponedeljak je ujutro, a mi nakon seta nalazimo vreme i za trčanje u Beogradu", napisao je Joakim Kans, pevač Hamerfala.

Oni su se slikali i ispred ulaska u tvrđavu i napisali:

"Niko neće proći! Templarske kapije čuvaju ulaz na Kalemegdansku tvrđavu".



Inače, razlog što su odabrali baš Beograd kao lokaciju za snimanje i pripremu novog albuma jeste gitarista benda Oskar Dronjak. Naime, njegov otac je rođen u Jugoslaviji i odrastao je u našoj prestonici.

"Neki od vas to možda ne znaju, ali moj otac je rođen u Jugoslaviji, odrastao je u Beogradu, što me jednim delom čini Srbinom i veoma sam ponosan na to! Zato je uvek zadovoljstvo da se vratimo u Srbiju i zasviramo", rekao je jednom prilikom Dronjak.

Hamerfol je u dosadašnjoj karijeri tri puta nastupio u Beogradu (2007, 2009. i 2011), a prošle godine su održali koncert u Novom Sadu.

