KIM KARDAŠIJAN JE DECI DAVALA NEOBIČNA IMENA, A NEĆETE VEROVATI KAKO ĆE SE ZVATI ČETVRTO: Starleta je odlučila da sina nazove po NJEMU!

Kim Kardašijan ima već troje dece sa reperom Kanje Vestom, a sada je na putu i četvrto.

Najpoznatija starleta rešila je da svom sinu, kog nosi surogat majka, da ime po svom bratu Robertu, što je sve začudilo zbog toga što ostala deca imaju čudna imena.

"Zvaće se Rob, to je nadimak mog brata Roberta. I on se složio sa tim. To još uvek nije konačna odluka, jer detetu uglavnom dajemo ime nekoliko dana po rođenju, kada shvatimo koje ime mu najbolje pristaje. Ali, po svemu sudeći, zvaće se Rob, iako se to ne uklapa u imena ostale dece. Nort, Seint, Čikago i Rob, ne zvuči baš ujednačeno, zar ne?", rekla je Kim u emisiji Džima Kimela.

