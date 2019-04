VLATKO STEFANOVSKI IMA INSPIRACIJU, ALI VIŠE NE SNIMA: Kada čujete njegov razlog, RASPLAKAĆETE se!

Vlatko Stefanovski priznao je da ne snima nove pesme, a za to ima dobar razlog.

On je otkrio da ima inspiraciju, ali da je snimanje odložio zbog smrti supruge.

"Život oko mene je inspiracija. Uglavnom inspiraciju dobijem ujutro, dok me nije razvukao dan. Koristim taj jutarnji mir, skuvam kafu i zgrabim gitaru u ruke. To je čudan proces. Nakon odlaska supruge nisam izdao novi album, a kad se to dogodi, videćemo kome sam posvetio koju pesmu na njemu", rekao je muzičar.

