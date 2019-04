ANA ALEKSANDER PONOVO U SRBIJI NAKON SEKULE: Holivud je tržište na kojem se glumci prodaju! Dešavaju se svakakve neprijatne ponude, ali do vas je da kažete da ili ne!

Nakon dve godine pauze, u toku je snimanje drugog ciklusa jedne od najgledanijih televizijskih serija "Psi laju, vetar nosi", a jednu od glavnih uloga igra holivudska glumica srpskog porekla Ana Aleksander (Aleksandra Katarina Stojanović), koja se, nakon uloge u "Sekula se opet ženi" 1991, vratila u svoju zemlju i ponovo stala u kadar s Radošem Bajićem.



"Doći ovde i igrati ponovo s Radošem, vratilo me je u vreme mladosti. Odrasla sam uz Bajića, ja ga zovem čika. Posle skoro 30 godina radimo zajedno. Igram udovicu koja dolazi u grad, gde je navodno niko ne zna, ali došla je da nešto zamućka. Strašno se radujem jer imam priliku da vidim svoje kolege sa akademije poput Aleksandra Srećkovića Kubure i Borisa Milivojevića i zaigram s njima, a čast mi je da su tu i glumačke dive kojima se divim odmalena - Mira Banjac i Ceca Bojković", kaže za Kurir Ana Aleksander, koja već 16 godina živi u Holivudu.

"Treba da budete ponosni zbog toga šta sve postižete, a u tako lošim uslovima. Ovde se radi puno, ali sa ljubavlju i svi su kao porodica, što mi veoma prija i sviđa mi se", iskrena je glumica i dodaje:



"U Americi je važna sreća, ali morate da budete veoma uporni. Srećna sam što se naša zemlja više ne gleda kao ranije, ne pitaju me "da li tamo imate struje", već sve više i najveće zvezde Holivuda dolaze ovde i stvaraju".



Ona kaže da je u seriju "Psi laju, vetar nosi" došla na poziv Jelene Bajić i da ima još nekoliko projekata koje bi volela ovde da snimi.

"Uvek sam želela da se vratim i da glumim na srpskom ponovo. Mnogo mi je zanimljivo. Bila sam presrećna kada me je Jelena pozvala. Dopao mi se scenario i sve što mi je prenela, te sam s radošću prihvatila", otkriva Ana.

Glumica priznaje da život u Holivudu nije lak, ali da se trudom sve postiže.

"Mlade ću uvek podržati da dođu i probaju. Magija se dešava kad dođete sa ambicijom. Međutim, ne mogu reći da nije komplikovano i teško. Holivud je veliko tržište na kome se nude glumci i prodaje se svašta. Mora da se gura. Dešavaju se svakakve neprijatnosti i ponude, ali do vas je da kažete "da" ili "ne". U našem poslu je to veoma izraženo, pogotovo ako ste lepa glumica. Mnogi će pokušati. To je u ljudskoj naravi, ali ne smete da ćutite jer ste onda saglasni. Na vama je da kažete "hoću" i "neću"", iskrena je Ana.

Radoš Bajić je takođe srećan što je Ana Aleksander ponovo u Srbiji.

"Anu sam video pre nekih sedam godina, bila je naš gost u kući. Jelenina ideja je bila da je pozovemo i svi smo to podržali.

Srećan sam što je u našem projektu novo naše lice koje se u Holivudu bori, jer tamo nije med i mleko, kako mnogi misle. Ona ne kuva kafu u Holivodu, već je zaista uradila dosta kvalitetnog tamo. Zanimljivo je da je Ana moje otkriće. Prve kadrove je snimala sa mnom. U filmu "Sekula se opet ženi" pomogao sam reditelju Dragoslavu Laziću prilikom kastinga i predložio nju. Anini roditelji su naši porodični prijatelji. Ona je bila veoma darovita i kao mala. I evo, posle skoro 30 godina, ponovo smo na setu. Ona igra mladu, prelepu udovicu. Igra fenomenalnu ulogu. Baš joj pristaje", kaže Bajić.

