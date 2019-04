SLAVNI REDITELJ OTKRIO TAJNU ŽARKA LAUŠEVIĆA: Proslavljeni glumac godinama je živeo u Americi, a evo kako se Žarko Laušević zaista ponaša u Beogradu kad ne GLUMI (VIDEO)

Žarka Lauševića poslednjih godina sve češća gledamo na malim ekranima, a proslavljeni reditelj, scenarista i producent Predrag - Gaga Antonijević, kreator serije “Državni službenik”, otrkio je kako se proslavljeni glumac ponaša iza kamere.

foto: Promo

"Žarko je moj školski drug, on je studirao glumu, a ja režiju. Drugovi smo ceo život i mnogo je toga iza nas. U novoj ulozi kao i svim do sada je genijalan i nov, što jeste i njegov posao, koji maestralno radi. On je genijalan glumac i sjajan čovek. Čovek genije", kao iz topa Gaga Antonijević priča o prijatelju.

Na pitanje šta najviše vole da popiju kad se Laušević i on opuste, Gaga spretno odgovara:

"Razgovaramo o svemu, kao svi drugovi. Teme su nam posao, porodica i problemi sa kojima se srećemo. A manje pijemo, više razgovaramo".

foto: Damir Dervišagić

