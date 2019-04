NAPUSTILA JE SREDNJU ŠKOLU, SEKRETAR JOJ JE LUPIO ŠAMAR: Udala se sa 19 godina za tetkinog druga, na ISPIT otišla pravo iz PORODILIŠTA, a onda se JEDVA oporavila od VELIKE TRAGEDIJE

Jelicu Sretenović je do te mere obeležila uloga Koke u "Boljem životu" da je ljudi i dan danas oslovljavaju tako, ali, kako je sama u više navrata istakla, nikada joj to nije smetalo.

Jelica Sretenović je oduvek znala da će biti glumica, te je upravo zbog priprema za prijemni na FDU-u zapostavila srednju školu.

- Toliko sam bila sigurna da ću položiti prijemni da nisam ni razmišljala o drugoj opciji. Dobila sam i šamar od sekretara škole. Pitao me je da li sam normalna i rekao da ne može da veruje da se ispisujem a još ni drugi razred nisam završila! - prisetila se svojevremeno za Puls Sretenovićeva.

foto: Dragana Udovičić

Ipak, Jelicu ništa nije moglo zaustaviti, te je, dok su njeni vršnjaci pohađali treći razred srednje škole, postala student.

Kako je sama podvukla, u životu je sve počela da radi rano, te se "iživela" pre nego što je stupila u brak kao 19-godišnjakinja.

- Isto se ludovalo kao i danas. Počev od matinea u Domu omladine, pa do diskoteka koje su tada bile najjače! Vraćali smo se kući u četiri ujutru! Pa ja sam sve to "poobavljala" do svoje 18. godine, pošto sam se udala sa 19 - izjavila je glumica uz osmeh, otkrivajući da je njen suprug Miloš Sretenović zapravo bio drug iz škole njene tetke.

foto: Printscreen YT

- On je dolazio po tetku da idu u školu zajedno i praktično me je gledao kako rastem. Kada su oni imali 16 godina ja sam imala pet, odnosno, kada su pošli na fakultet, ja sam bila đak prvak. Iako smo se znali od ranije, naš susret posle svih tih godina je bio ljubav na prvi pogled. Zabavljali smo se godinu dana. Miša je bio ozbiljan čovek, radio je u Skupštini grada i, normalno, izlazio po restoranima. Kad ja poželim da idem u diskoteku, i on je išao sa mnom. Izludujem se, izđuskam, a on sedi i čeka i ponekad se samo prekrsti. Miša je bio sjajan! - prisetila se tada Jelica sa dozom nostalgije svog pokojnog supruga.

Tokom treće godine studija je ostala u drugom stanju, ali nije prestala sa odlascima na predavanja sve do deset dana pred porođaj.

- Ana se rodila u aprilu, a u maju je bio ispit iz glume sa treće godine. To je bio ozbiljan i obiman ispit. Izašla sam, naravno, da polažem i dobila devetku, onako iz porodilišta! Sve se može! - istakla je Sretenovićeva, dodajući da ju je suprug nesebično podržavao u svim angažmanima, pa čak i u onima zbog kojih je često morala da odsustvuje iz porodičnog doma.

Njih dvoje su kasnije dobili i drugu ćerku Olju.

Njegovu smrt je veoma teško podnela, ali je snagu da nastavi dalje pronašla u deci, a kasnije i u unucima.

foto: Zorana Jevtić

