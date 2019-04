DAVIO ME JE, VUKAO NIZ STEPENICE, GOLU KUPAO U STAKLU! Amber je mislila je će se Džoni Dep promeniti, a on je tuži ZA 50 MILIONA $ zbog klevete?!

Tokom kratkotrajnog braka, Amber Herd navodno je pretrpela jezivo maltretiranje od strane Džonija Depa, koji je sada zbog iznesenih detalja tuži za 50 miliona dolara - za klevetu. Pakleni rastanak podigao je ogromnu prašinu, posebno onda kada su u javnost dospele fotografije glumičinog modrog lica. Dep i danas tvrdi da je sve laž.

Amber je u decembru 2018. napisala izjavu u kojoj ističe da je bila žrtva porodičnog nasilja, ali nije navela ime svog zlostavljača. Džoni je taj njen potez opisao kao "vešto smišljenu prevaru".

Sada, Amber tvrdi da je Džoni navodno imao običaj da "postane potpuno druga osoba, često nasilna i nestabilna", tokom njihovog zajedničkog života. U sudskim dokumentima, ona Džonija naziva "monstrumom".

"Džoni se često ne bi sećao svog nenormalnog i nasilnog ponašanja nakon što se otrezni od alkohola i ostalih supstanci. Verovala sam u njegova obećanja da će se promeniti jer sam ga volela. Pogrešila sam", piše u njenim dokumentima.

Još jedan navodni napad desio se kada su putovali u Australiju:

"Te noći, Džoni me je bacio na sto za ping-pong, koji se od siline udarca slomio. Bacao je flaše kroz staklena vrata, slomio ih i svuda po podu je ostalo staklo. Zatim je zgrabio za telo i spavaćicu. Pocepao mi je i skinuo spavaćicu u jednom momentu. Bila sam gola i bosa, prekrivena alkoholom i staklom... U jednom od najstrašnijih momenata tokom tog trodnevnog putovanja, Džoni me je zgrabio za vrat i prilepio za kuhinjski šank. Borila sam se da se pridignem, ali ruke i noge su mi se uporno klizale po prosutom alkoholu i staklu koje mi je seklo kožu na rukama i nogama. Uplašena za svoj život, rekla sam Džoniju: 'Povređuješ me i sečeš mi kožu', što je on potpuno ignorisao i nastavio da me udara."

U drugom navodnom napadu, Amber je opisala let avionom od Bostona do Los Anđelesa, kada je Džoni saznao da je snimala ljubavnu scenu sa kolegom Džejmsom Frankom:

"Umesto da odreagujem na njegovo nasilno ponašanje, jednostavno sam promenila sedište. To ga nije zaustavilo. Gurnuo je stolicu na mene dok sam prolazila, i vikao ime - Džejms Franko".

Kako se u dokumentima navodi, Džoni se kasnije izvinio SMS porukom gde je napisao:

"Ponovo sam postiđen i kajem se. Žao mi je. Zaista ne znam zašto se to desilo. Ali neće se ponoviti".

Takođe, navela je i da ju je jednom "snažno ošamario, vukao za kosu niz stepenice, preko kancelarije, kuhinje, spavaće, do gostinjske sobe". Tada mu je rekla da će da ga ostavi i pozove policiju ako joj se još jednom približi, ali da je on na to odgovorio tako što joj je seo na glavu.

U odgovoru Depovog advokata Adama Valdmana stoji da se on svojski trudi da pronađe dokaze koji će skinuti ljagu sa Džonijevog imena.

Podsetimo, par se venčao 2015. godine, a u maju 2016. Amber je tražila zabranu prilaska za Džonija zbog porodičnog nasilja. On je uvek demantovao sve njene optužbe.

