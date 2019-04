TAMARA DRAGIČEVIĆ JE TRUDNA, ALI NE VOLI DA GOVORI O PRIVATNOM ŽIVOTU: Sa glumcem ima ćerku Stašu, a evo kog POLA će biti drugo dete!

Tamara Dragičević i Petar Benčina već imaju jednu ćerku, a uskoro će dobiti i drugu.

Roditelji su presrećni što će Staša dobiti sestru, a iako se Tamara oseća fenomenalno, oni ne žele da pričaju o bebi u javnosti. Petar se oglasio i nije želeo da komentariše kog pola će biti njihova beba:

foto: Dragana Udovičić

"To je vaša saznanje, ja vam to nisam rekao. Ne volim da govorim o privatnim stvarima i sada me izvinite jer sam na probi."

"Tamara Dragičević iako je u drugom tromesečju trunoće, odlično podnosi sve što drugo stanje nosi sa sobom i nije previše razmažena trudnica iako povremeno ima neke posebne prohteve koje nije imala pre trudnoće. Ona nesmetano snima, radi u pozorištu, pa čak i putuje sa glumačkim trupama po regionu na ranije zakazana gostovanja. Tamara je odlično raspoložena, a neke starije i iskusnije koleginice su se iznenadile kad su čule da nosi devojčicu jer su bile ubeđene da nosi dečaka zato što izgleda blistavo i sveže, a babe su govorile da žene tako izgledaju kad nose bebe muškog pola", kaže jedna od Tamarinih najbližih koleginica.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir