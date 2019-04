MLADI SU OSAKAĆENI ŠTO NISU SLUŽILI VOJSKU! Ljubomir Bulajić bez dlake na jeziku!

Glumac Ljubomir Bulajić, koga je publika zavolela u ulogama u serijama Zdravka Šotre, ovoga puta obreo se u potpuno drugačijem žanru i igra agenta BIA u hit seriji "Državni službenik".



U razgovoru za Kurir on otkriva anegdote sa snimanja i kako se slagao s direktnim partnerima Milanom Marićem i Martom Bjelicom.



"Nas troje, Marta, Milan i ja, ukačili smo se na prvu loptu, a sticajem okolnosti postali smo i privatno dobri drugari. Iz ove serije izrodila su se i neka lepa prijateljstva, a mislim i da smo uradili jednu dobru stvar. Publika lepo reaguje", kaže Bulajić i pre nego što sam uključio diktafon.



Da li ste zbog ove uloge, pored pecanja, zavoleli i oružje?



"Pecanje je i dalje najveća ljubav. Išao sam u streljanu i ranije i ne planiram da se tome posvetim, ali odem da pucam s vremena na vreme. Bolje gađam iz puške nego pištolja."

foto: Branimir Milovanović, Promo

Glavna linija priče je Lazar, kog igra Milan Marić. Da li ćemo u seriji videti privatni život vašeg lika?



"U prvoj sezoni nećemo videti ko je Ljuba privatno. On je u seriji Lazareva veza sa spoljnim svetom. Ljuba radi posao jednog operativca u BIA. Mnogi ljudi me pitaju da li su nama otvarali knjige Državne bezbednosti, a ne shvataju da je sve u seriji fikcija. Najviše smo obraćali pažnju na to da akcione scene izgledaju realno. Generalno serija, a ne i mi kao glumci, izgleda ozbiljno i može da prikaže taj svet i nazovirealnu sliku."

foto: Branimir Milovanović, Promo

Bili ste ubeđeni nakon kastinga da nećete dobiti ulogu u seriji. Zašto?

"Prvo su me pitali da li treniram, ja tada nisam ušao u teretanu jedno pet meseci. Tražili su da obučem užu majicu. Ljuba je trebalo da bude nabildovani momak. Na kastingu sam radio scenu nekog isleđivanja i drao sam se na jednu devojku. U pola scene Gaga Antonijević je pitao devojku da li se uplašila, a zatim ustao i izašao napolje. Mislio sam da mu se nije svidelo to što sam uradio i da neću dobiti ulogu."



Kako ste saznali da ste prošli?

"Kad sam već i zaboravio na taj kasting, zazvonio mi je telefon. Pitali su me prvo da li znam da vozim i imam li položeno. Izgleda da je Gaga već imao problem sa nevozačima u filmu 'Spasitelj' sa Sergejom Trifunović i s nekim od kolega na 'Ubicama mog oca'. Dobio sam scenario i posle je išlo svojim tokom. Martu sam upoznao tek na kostimskoj probi."



Da li ćete ići u vojsku kao što se pisalo?



"Ne, moja izjava je pogrešno interpretirana. Smatram da je moja generacija osakaćena zato što nije služila vojni rok."



Glumci su to odmah jedva dočekali da se šale s tobom.



"Na jesen je planirano snimanje nastavka, a u šali me pitaju da li da me planiraju za nastavak ili ću imati vojnu obavezu. Od te priče je nastala jedna dobra šala."

foto: Branimir Milovanović, Promo

Šta pamtiš sa snimanja?

"Igrali smo u pauzama 'ne ljuti se, čoveče'. Marta ne voli da gubi. Uloga koju igra je sušta suprotnost od nje privatno."

Deo scena snimili ste i na Kosovu. Po scenariju, jedna scena se dešava i u centru Prištine.



"Planirano je da radimo scenu u Prištini nakon povratka iz Gračanice, kod spomenika Bilu Klintonu. Kadrovi su morali da budu urađeni dronom, a zbog snega i lošeg vremena nije mogao da poleti. Nismo imali tamo nikakvih neprilika. Šteta što je ta scena gde je trebalo da podignemo tri prsta na kraju i otpala."



Član ste Beogradskog dramskog pozorišta. Da li ćete imati neku premijeru do kraja sezone?



"Od 19. aprila mi kreću probe za predstavu 'Plastelin' u režiji Marka Torlakovića. Premijera je planirana za kraj maja. Nižu se lepe uloge. Glumci kukaju i kad ima posla, a tek kad ga nema. Lepše je kukati kad ga ima i da kucnem u drvo. Snimaću i novu seriju 'Crveni mesec'. Ne igram ovog puta istorijsku ličnost."

foto: Damir Dervišagić

Kurir/Ljubomir Radanov/Foto: Dragana Udovičić

Kurir