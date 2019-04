GLEDATE GA SVAKOG VIKENDA NA TV, A I NE ZNATE DA JE OTAC POZNATOG GLUMCA! Ovaj roker ima 62 godine i sad je PRVI PUT stao pred kamere: Ćale postavio NOVE STANDARDE!

Već nakon prvih kadrova serije "Pet" mnogi su se zapitali ko stoji iza Bogdana Stanića Skocija. U pitanju je roker koji je sasvim slučajno "zaglavio" u svetu glume, ima 62 godine i ime mu je Jovan Savić.

Ovo, pak, nije bio baš prvi njegov pokušaj da stane pred kamere, budući da ga je očev prijatelj Pavle Vuisić nekada davno vodio na kastinge za ulogu dečaka u italijansko-jugoslovenskom koprodukcionom filmu "Stepa". Međutim, život ga je tada odveo na drugu stranu. Studirao je pravo, svirao rok i bluz i borio se da porodici obezbedi pristojan život.

Uloga Skocija mu je, sa druge strane, izgleda bila suđena.

"Pre tačno tri godine gostovao sam s nekoliko muzičara u Jutarnjem programu RTS-a povodom projekta 'Stari rok majstori'. Sećam se, bila je subota, rano jutro, mi smo najavljivali poslednji od tri koncerta koji je trebalo da se održi u 'Zvezdara teatru'. Nakon mesec i po dana, dolazi Viktor kod mene i kaže mi kako mu je reditelj Balša Đogo pokazao mobilni telefon na kojem je bila moja slika", prisećao se otac glumca Viktora Savića, koji tada nije mogao da veruje šta mu se desilo.

"Ja u čudu. Ne shvatam o čemu se radi, a sin mi kaže da Balša sprema neku krimi-seriju, za koju ima scenario u kojem ima dva razrađena lika. Ženski, koji je namenio Jeleni Đokić, i muški, koji bi želeo da glumim - ja! Video me je kada sam gostovao na RTS-u i odlučio da lik Bogdana Stanića Skocija poveri naturščiku", ispričao je u jednom intervjuu Jovan.

foto: Damir Dervišagić

Zato, govorio je o tome kako su se Balša i ekipa iz serije šalili da su doveli glumca iz Holivuda, ali i kako je pre odluke da stane pred kamere rekao sinu kako to nije za njega:

"Ma daj, Viktore, nije to za mene. Niti me to interesuje. Sine, ne znam ja to, čak ni u dramsku sekciju nisam išao", međutim Viktor je odgovorio kako Balša ne želi negativan odgovor.

"Onda sam pitao sina šta on misli o svemu, jer ne želim da sliku koju sam ceo život gradio o sebi pokvarim jednim nepromišljenim potezom. A on mi kaže: 'Prihvati" - i tako je nekadašnji službenik UNHCR-a koji je, po pravilima te organizacije otišao u penziju u 62. godini, kročio u svet glume i otvorio novo poglavlje u svom životu.

"Pristao sam, Balša mi je doneo scenario i ja sam, iako nikada nisam bio štreber, ozbiljno prionuo na posao. Znao sam da moram dobro da naučim tekst jer, u suprotnom, neću moći ništa da uradim. Da ću se paralisati."

"Viktoru su rekli: 'Ćale ti je postavio nove standarde! Ni zbog čega se ne buni, zna uloge, celu scenu'. A ja sam prosto morao tako da bih se opustio. I u muzici vam je slično. Pošto uglavnom radim obrade, ako ne znam tekst, ne mogu da uđem u melodiju i nikome onda nisam interesantan", ispričao je novopečeni glumac koji je prvu scenu snimio 4. avgusta 2016. godine i taj dan dobro pamti, zbog treme koju je imao.

"Ako se sećate, to je ona scena u prvoj epizodi gde sedim u kafiću i imam telefonski razgovor. Tek posle pola sata snimao sam scenu sa Hristinom Popović, kojoj sam u seriji ujak. Pre nego što smo počeli da snimamo, predstavio sam joj se. Rekao sam: 'Ja sam Viktorov tata. I samo da znaš, ovo mi je prvi put'. A ona na to kaže: 'Hvala Bogu da dobijem nekoga kome je prvi put'. I tako smo uz smeh probili led", otkrio je Jovan, napominjući da mu je sin Viktor pomogao da se pripremi za ulogu.

foto: Nemanja Nikolić

"Sve me je Viktor naučio. Šta sam ja znao kako se priprema uloga, učio sam je kao pesmicu. Pa otišao kod Viktora na sprat iznad nas da me presliša. A on mi rekao da zaboravim sve što sam naučio i da je osnovno pravilo da sve radim što jednostavnije. Po principu manje je više, više je manje. I da ne mlatim rukama i nogama. Nedelju dana mi je davao časove. Moram da priznam da nemam strah od kamere, od ljudi. Mnogo je neprijatnije kada sa bendom izađete na scenu pred stotinu ljudi. Tokom snimanja sam se opuštao i, na kraju, počeo da uživam", ispričao je on.

Jovan Savić je na snimanju serije "Pet" proveo dvadeset dana, a tokom njih nije imao nijednu zajedničku scenu sa sinom Viktorom, koji je u međuvremenu takođe dobio jednu od uloga u krimi-seriji Balše Đoga. Zahvalan je kompletnoj ekipi koja mu je neizmerno pomogla tokom snimanja.

"Kada vam neko podigne samopouzdanje, to je zaista ogromna pomoć. A snimali smo nekada po ceo dan i noć, bili u Herceg Novom. Sada gledam i, iskreno, ako me pitate da li bih nešto promenio, odgovor je potvrdan. Promenio bih sebe! Svoj fizički izgled. Zato nisam ni želeo da gledam snimljene kadrove dok sve nije bilo završeno. Da sam pogledao materijal tokom snimanja razmišljao bih dok sam pred kamerama da li je nešto dobro ili nije, da li sam uvukao stomak, da li sam se namestio ovako ili onako", priznao je Jovan, ali je ipak zadovoljan kako je sve ispalo.

"Odrastao sam na ulici, cela moja generacija je tako odrasla. Imali smo dežurnu kevu kod koje bismo skrivali cigarete, svi smo nosili kožne jakne. Meni je miris ulice i te kako poznat. Motore sam vozio još od petnaeste ili šesnaeste godine. Svega je tu bilo, onoga nečega što je išlo uz jednu mladost vremena u kojem sam tada živeo. Visio sam kod nekadašnje Osme, sada Treće beogradske gimnazije, s parkiranim motorima smo stajali na uglu Ulice Svetozara Markovića i Bulevara revolucije. Studirao sam pravo, pa mi je to bila usputna stanica. Tako da cela ova priča iz serije koja je vezana za moj lik ima miris moje mladosti i mog života. Naravno, ne u meri u kojoj moj lik prolazi kroz život", otkrio je Viktorov otac.

Najbitnije mu je bilo kako će njegova porodica i prijatelji oceniti njegov "novi posao", ali i tu je sve išlo glatko, jer je naišao na sjajne reakcije - bili su oduševljeni.

"Ni moja žena, koja je veliki kritičar, ne može da nađe neku manu. Bio sam u banci i jedna žena mi tamo reče: 'Fenomenalni ste, a i serija'. A Viktor mi kaže: 'Vrh!'. To mi je bitno. I šta mi kažu glumci. Ne mogu da ih nazovem kolegama", kroz smeh je otkrio Jovan.

Zatim, on je priznao da bi voleo da se priča o pet žena koje uzimaju pravdu u svoje ruke nastavi, ali da o nekim budućim ulogama ne razmišlja previše.

"Ako neko prepozna da mu odgovaram za neki lik, onda u redu. Što da ne! To je holivudski san. Neki kažu srpski. Zapravo je holivudska priča, nije srpski san koji ja nikada nisam sanjao", zaključio je Jovan Savić.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Politika/Foto: Youtube screenshot

