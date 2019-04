IGRA PRESTOLA SPASLA ME JE OD PROSTITUISANJA! Potresno priznanje poznate zavodnice: Zlostavljao me je i pretio da će me sahraniti u dvorištu AKO SAMO PISNEM!

Džozefin Gilan koja u "Igri prestola" glumi gipku kurtizanu Marej, šokirala je javnost detaljima iz privatnog života, na osnovu kojih se samo može snimiti veoma strašan film.

"Igra prestola me je spasla od života prostitutke i porno-glumice, ulila mi je samopouzdanje", rekla je riđokosa lepotica za britanske medije, pa se i javno prisetila svoje prošlosti.

"Ostavili su me kod porodičnog prijatelja da me neguje, a on mi je dao kanabis i alkohol kada sam imala 12 godina. Na kokainu sam bila sa 14. Posle dve godine me je silovao, pa onda preporučio i svojim prijateljima. Bilo me je strah da kažem bilo kome jer je pretio da će me sahraniti u dvorištu ako progovorim", pričala je ona.

Inače, Džozefin je radila pod pseudonimom Sofi O’Brajen pre nego što je postala deo "GOT" ekipe. Tada, naišla je na oglas gde se traže glumice s prirodnim grudima i bez tetovaža, a kojima ne smeta da budu gole pred kamerama. Odmah je poslala svoju fotografiju i na taj način prizvala ogromnu životnu promenu.

"Odgovorili su da žele da me angažuju i ja sam bila oduševljena jer to je konačno bila prilika da se bavim ozbiljnom glumom", objasnila je ona jednom prilikom.

Premijeru poslednje sezone ove serije ceo svet s nestrpljenjem je iščekivao, a kako se bližio datum, mnoge tajne isplivale su u javnost. Naime, kako mnoge glumice nerado prihvataju da odigraju brutalne scene kojih je u ovoj seriji mnogo, scenaristi bili snalažljivi pa su se tako za devojke koje glume baš one niskog morala opredelili upravo za porno glumice kojima nije strano da se potpuno obnažene pred kamerama.

Džozefin, samim tim, nije bila jedina koju su pikirali. Jedna od njih je Sibel Kekili koja je u prvoj sezoni pomenute serije bila samo gost da bi kasnije postala jedan od redovnih likova u seriji. Ona je Nemica i igra ljubavnicu Tajrona Lanistera, zanosnu Še. Inače, u filmovima za odrasle pojavljivala se pre nešto više od deset godina.

Mejzi Di se pojavila u seriji u drugoj sezoni. Britanska porno zvezda glumila je Dejzi, jednu od Bejlišovih prostitutki. Ona i danas snima filmove za odrasle.

Do sada se u seriji "Igra prestola" pojavilo još nekoliko devojaka iz sveta seks-industrije. One u seriji imaju uloge robinja i prostitutki koje šetaju potpuno gole i učestvuju u orgijama.

Sahara Najt je takođe među glumicama koje su i danas tražene u porno industriji, a pojavila se 2011. godine u ovoj hit seriji.

Saida Vorai, kojoj je umetičko ime Sahara Najt, prema pisanju stranih medija, naplaćuje svoje usluge od 400 do 900 funti. Ona je jednom prilikom za jedan britanski tabloid izjavila:

"Ljudi štede za moje usluge. Mnoge devojke naplaćuju manje, a rade više. Ja držim pravu cenu za moje usluge."

Kurir.rs/Dailymail/Sun

