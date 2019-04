SLOBODA MIĆALOVIĆ ZAMENIĆE TRUDNU KALINU KOVAČEVIĆ: Uspavanka za Vuka Ničijeg neće biti skinuta s repertoara!

Nova premijera predstave “Uspavanka za Vuka Ničijeg” 😁 20.4. Narodno pozorište #narodnopozoriste #predstava #theatre 📸 @la.lanna

A post shared by Viktor Savic a.k.a. Njezz 👾 (@_njezz_) on Apr 12, 2019 at 10:43am PDT