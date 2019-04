NIJE MOGAO DA SE SASTAVI SA PEVANJEM! HTELI SMO DA GA BIJEMO! Legenda srpskog roka Vlada DŽET setio se družena sa Gagom Nikolićem i kako ga je hteo tući zbog varanja na POKERU

Vlada Janković Džet, takoreći mitska figura domaćeg rokenrola, ispričao je kako je učestvovao u kultnom filmu „Kad budem mrtav i beo“ koji je na neki način lansirao Dragana Nikolića.

foto: Printscreen

Poznavali su se, kaže, iz detinjstva, pošto je Vlada Čuburac, a Gaga Nikolić je sa Krsta.

"Jednom sam se naljutio na njega kada nam se drugar Nikola požalio da su ga na nekom pokeru prevarili Dragan i još neko iz te njihove ekipe. To me je strašno iznerviralo. Nešto kasnije, svirali smo, Crni biseri, na Tehnološkom fakultetu. Dolazi na svirku Dragan Nikolić sa nekim ljudima. Prilazi mi: ‘Ej Džete, tu je režiser Žika Pavlović, hoće da razgovara sa tobom.’ Kad smo završili prvi deo, dođe do mene Žika Pavlović i kaže da snimaju film. Treba im duža sekvenca, neka scena sa takmičenja za izbor pevača…", priča Vlada Džet.

foto: Printscreen

Sutradan je došao Žika, ali i Dragan.

"Ispadne da Dragan treba da peva u toj sceni. Kažem da on nema pojma sa pevanjem, ali Žika mi objasni: ‘Nema veze.’ I mi nađemo još neke pevače: Slobu Konjovića i Peđu d Boja. Trebalo je da sa Draganom spremimo pesmu ‘Pred svaki izlazak u grad’, ali on nije mogao da se sastavi sa pevanjem. Nema šanse. Hteli smo da ga bijemo, jer ne može ni da počne. Tri dana smo radili i na kraju dođemo da snimamo u Fontani na Novom Beogradu. I odsviramo sve što je trebalo", prisetio se roker.

"Dođe premijera filma, a Žika Pavlović stavi u film najgoru verziju pesme, jer je njemu za film trebalo da zvuči neispeglano. U početku je nas, ljude iz benda, to pogodilo, ali kasnije smo shvatili da smo učestvovali u antologijskom filmu. Posle smo Dragan i ja postali dobri prijatelji", ispričao je Janković.

Kurir.rs/Nedeljnik/Foto Printscreen

Kurir